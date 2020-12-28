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28.12.2020 12:21
Рубрика: Культура

В 2020 году портал "Культура.РФ" собрал почти 70 миллионов просмотров

Текст: Наталья Лебедева
Портал "Культура.РФ" в 2020 году установил новые рекорды: более 2000 новых публикаций, около 300 тысяч анонсов культурных событий со всей страны и 69 миллионов просмотров, а также более 3500 онлайн-трансляций в соцсетях, которые посмотрели более 100 миллионов раз.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Для многих интернет-пользователей в этом году портал "Культура.РФ" стал проводником в мир культуры и искусства. Контент сайта рассчитан на все возрастные категории, но для нас очень важно, что этом году более чем в пять раз увеличилась детская аудитория. А общая аудитория в этом году более чем в два раза выше показателей прошлого года", - приводит слова министра культуры РФ Ольги Любимовой пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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В обновленном разделе "LIVE", а также в официальных группах "Культура.РФ" во "ВКонтакте" и "Одноклассники" прошли более 3 500 онлайн-трансляций, которые собрали более 100 миллионов просмотров.

За этот год на портале появилось около 2000 новых просветительских статей, интервью, интерактивных тестов и актуальных новостей. На сегодняшний день на сайте в свободном доступе находятся записи более пять тысяч спектаклей, лекций, фильмов и концертов.

В разделе "Афиша" представлена вся культурная жизнь страны. В этом году здесь были размещены более 300 тысяч анонсов различных культурных событий. Пользователи активно интересовались контентом для детей и школьников: спектакли для детей, подборки "100 фильмов для школьников" и "Аудиокниги для школьников по произведениям русских классиков". Был запущен Telegram-канал "Это нам не задавали", в котором публикуются наиболее интересные материалы для школьников и их родителей.

Этот особенный год вынужденных ограничений открыл новые возможности для неожиданного сотрудничества. Совместно с соцсетью "ВКонтакте" портал "Культура.РФ" запустил проект "Музеи России: 7 экспонатов", в котором известные блогеры рассказали о лучших экспонатах музеев страны.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Впервые на платформе TikTok удалось провести такие масштабные акции, как "Библионочь", "Ночь кино", "Ночь искусств" и "Ночь музеев". Стартовал проект #КультурныйTikTok. Каждые две недели зрители знакомились с новым музеем, который в формате 4 экскурсий рассказывал о самых интересных выставках, экспонатах, фактах и истории. На аккаунт @culturno уже подписались более 100 тысяч подписчиков.

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