В 2021 году россиян ждет повышение зарплат

Основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров оптимистично оценивает состояние рынка труда. "Нам кажется, что все самое страшное уже позади. Следующий год обещает быть очень оптимистичным. Те бизнесы, которые выжили и пережили все локдауны, они обязательно прибавят зарплату всем своим сотрудникам, всем, кто заслужил, у кого высокая квалификация. И те, за кем охотятся - обязательно получат", - сказал он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Количество вакансий растет, начиная с августа, отмечает Захаров. Работает и отложенный спрос со стороны работодателей, и восполнение потерь от локдауна, когда приходилось сокращать людей. После новогодних праздников вакансий станет еще больше, так как январь - самый активный месяц в году, сказал Захаров.