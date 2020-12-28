В 2021 году услуги поликлиник станут доступнее и качественнее, а получить специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках можно будет без направления врача. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

По ее словам, на 163 млрд руб. в 2021 году увеличится финансирование первичной медицинской помощи. Это важно, подчеркнула вице-премьер, потому что с 1 января стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. Всего на нее предусмотрено 800 млрд рублей. Эта та помощь, которую оказывают врачи в поликлиниках, фельдшеры сельских медпунктов, бригады "скорой помощи" и сотрудники приемных отделений больниц.

"В федеральную клинику теперь пациент сможет обратиться не только по направлению из поликлиники, но и самостоятельно", - сказала Голикова. Финансировать федеральные клиники будет Федеральный фонд ОМС напрямую, без участия страховых компаний, причем в первом квартале деньги им выделят авансом. "Это исключит проблемы с госпитализацией граждан", - сказала Голикова. Утвержден порядок формирования тарифов на оплату медпомощи для федеральных клиник, для региональных - рекомендован, а в дальнейшем станет обязательным.