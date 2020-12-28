В Египте введут "экспресс-штраф" за отказ носить маску

Власти Египта введут штраф за отказ носить маску в общественных местах, который будет выписываться сразу же. Сумма составит 50 египетских фунтов (около 240 рублей). Данная мера начнет действовать с третьего января, сообщает пресс-служба кабинета министров страны.

"Это будет сигнал каждому жителю о том, что все нарушения санитарного режима строго пресекаются. Если гражданин откажется оплатить штраф, то его дело будет сразу же передано в прокуратуру для принятия мер", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Масочный режим действует в Египте с конца мая, однако до этого все штрафы взимались, только после рассмотрения дела в суде. Теперь их будут на месте выписывать сотрудники полиции, оформляя специальный протокол. Штрафовать будут и тех, у кого есть при себе маска, но человек находится без нее в общественном месте.

Из-за второй волны заболеваемости коронавирусом в стране отменены все праздничные новогодние мероприятия. Кафе и ресторанам предписано соблюдать ограничение в 50% посетителей одновременно. Нарушившим правила учреждениям грозит штраф до четырех тысяч фунтов и закрытие на неделю. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирусом в Египте заражены 132 тысячи 541 человек.