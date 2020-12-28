В федеральную клинику можно будет обратиться без направления врача

В 2021 году получить специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках россияне смогут без направления врача. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на брифинге в правительстве в понедельник, 28 декабря.

"Теперь пациент может обратиться в федеральную клинику не только по направлению из поликлиники, но и самостоятельно", - сказала она. По ее словам, это стало возможным, благодаря реформированию системы обязательного медицинского страхования. С 2021 года медицинская помощь на федеральном уровне будет оказываться централизованно. "Это сделано для повышения ее доступности, поскольку часто пациенты не могли получить направление в федеральные клиники от своего лечащего врача", - подчеркнула вице-премьер.

Она отметила, что за финансирование федеральных клиник теперь будет отвечать Федеральный фонд обязательного медицинского страхования напрямую, то есть без участия страховых организаций. Он же будет проверять их счета. При этом в первом квартале 2021 года предусмотрено авансирование медицинской помощи.

"Как раз мы оценим, сколько и какие заболевания в федеральных клиниках наиболее востребованы для того, чтобы потом скорректировать механизмы финасового обеспечения", - пояснила Голикова.

По ее словам, уже утвержден единый порядок установления тарифов на оплату медицинской помощи для федеральных клиник, его смогут применять также регионы. В дальнейшем финансирование специализированной помощи унифицируют по всей стране.

Всего на финансирование федеральных клиник в 2021 году программой госгарантий предусмотрено 120 млрд рублей.