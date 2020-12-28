Новости

"Динамо" разгромило "Спартак" в чемпионате КХЛ 22:45
Власти Москвы потребовали закрыть рестораны за час до Нового года 22:33
Биатлонисты Павлова и Елисеев выиграли "Рождественскую гонку" 22:27
На Апеннинах выявили итальянский вариант COVID-19 22:17
В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer 21:20
Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ 21:11
"Единая Россия" поздравит с Новым годом врачей-героев по всей Москве 20:56
Гибридная вакцина от коронавируса даст иммунитет на два года 20:55
Володин высказался в поддержку сокращения чиновников 20:46
Меркель не отказалась от мечты проехать по российскому Транссибу 20:45
В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания 20:44
Нурмагомедов высказался о вероятности возвращения в октагон 20:24
В федеральную клинику можно будет обратиться без направления врача 20:09
Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" отменен из-за вспышки COVID-19 20:06
В 2021 году россиян ждет повышение зарплат 19:51
Власти Кубы решили сократить число международных авиарейсов из-за COVID-19 19:34
Флаг Беларуси поднимут на МКС 19:30
Путин и Нетаньяху обсудили пандемию и Сирию 19:18
В Госдуме оценили решение регионов сделать выходным 31 декабря 19:03
Певица Полина Гагарина развелась с мужем 18:57
В Коми домашний пес ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика 18:28
Медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней 18:21
Декада спорта пройдет на открытом воздухе 18:07
Лидеры России и Китая отметили успехи в борьбе с пандемией 17:58
Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 21:20
Рубрика: В мире

В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS

В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Инцидент произошел в доме престарелых в городе Штральзунд. Как сообщили местные власти, неправильные уколы были сделаны не постояльцам, а сотрудникам центра - семи женщинам и одному мужчине. Правда, всем им от 66 до 82 лет.

Фото: Reuters
В Евросоюзе стартовала кампания по вакцинации от коронавируса

Дело в том, что во флаконах находится концентрированный препарат, который необходимо разбавлять. Содержимого одного флакона хватает как раз на пять уколов.

После выявления ошибки людей проинформировали о произошедшем и отправили по домам. Как передает Bild, четверых из них с симптомами гриппа затем в целях предосторожности поместили в больницу для наблюдения.

"Я глубоко сожалению об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем затронутым, чтобы у них не проявилось тяжелых побочных эффектов", - заявил глава администрации района Передняя Померания-Рюген, в который входит город Штральзунд, Штефан Керт.

График поставок в Испанию вакцины был нарушен в первый же день

По данным местных властей, которые ссылаются на результаты клинических испытаний, превышение дозы не должно повлечь тяжелых последствий. Возможны местные реакции, появление симптомов гриппа.

Кампания по вакцинации в Германии идет уже два дня. За это время, по данным Института вирусологии имени Роберта Коха, было привито свыше 21 тысячи человек. В то же время успели возникнуть проблемы - из-за возможного нарушения так называемой холодовой цепи (постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках препарата) около тысячи доз вакцины не были использованы и были отложены до выяснения ситуации.

В Израиле пожилой мужчина скончался после прививки вакциной Pfizer
В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте
Последний регион РФ объявил 31 декабря выходным днем
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек