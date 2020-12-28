В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Инцидент произошел в доме престарелых в городе Штральзунд. Как сообщили местные власти, неправильные уколы были сделаны не постояльцам, а сотрудникам центра - семи женщинам и одному мужчине. Правда, всем им от 66 до 82 лет.

Дело в том, что во флаконах находится концентрированный препарат, который необходимо разбавлять. Содержимого одного флакона хватает как раз на пять уколов.

После выявления ошибки людей проинформировали о произошедшем и отправили по домам. Как передает Bild, четверых из них с симптомами гриппа затем в целях предосторожности поместили в больницу для наблюдения.

"Я глубоко сожалению об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем затронутым, чтобы у них не проявилось тяжелых побочных эффектов", - заявил глава администрации района Передняя Померания-Рюген, в который входит город Штральзунд, Штефан Керт.

По данным местных властей, которые ссылаются на результаты клинических испытаний, превышение дозы не должно повлечь тяжелых последствий. Возможны местные реакции, появление симптомов гриппа.

Кампания по вакцинации в Германии идет уже два дня. За это время, по данным Института вирусологии имени Роберта Коха, было привито свыше 21 тысячи человек. В то же время успели возникнуть проблемы - из-за возможного нарушения так называемой холодовой цепи (постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках препарата) около тысячи доз вакцины не были использованы и были отложены до выяснения ситуации.