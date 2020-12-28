В Госдуме оценили решение регионов сделать выходным 31 декабря

Ожидаемо, что все регионы откликнулись на призыв президента сделать 31 декабря выходным. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

23 декабря президент Владимир Путин поддержал предложение лидера фракции "Единая Россия" Сергея Неверова на эту тему. К тому времени 40 регионов приняли соответствующее решение по поводу 31 декабря. А сегодня стало известно, что все 85 российских регионов объявили выходной в предновогодний день.

- Я считаю, что это хорошая идея, потому что она распространяется на всех граждан Российской Федерации, - отметила Бессараб, которую цитирует RT. - Если бы у регионов были разные мнения и разные решения, было бы не так радостно.

Губернаторы услышали рекомендацию российского лидера, и это ожидаемо. "Когда из уст президента прозвучал призыв, было понятно, что все регионы откликнутся и сделают 31 декабря выходным днем", - добавила депутат.