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28.12.2020 03:55
Рубрика: В мире

В Японии проснулся вулкан Отакэ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На острове Суваносэ, расположенном на юго-западе страны, в понедельник, 28 декабря, началось извержение вулкана. Правительство Японии собрало кризисный штаб, сообщает агентство Kyodo.

Камчатский поселок накрыло пеплом из вулкана Шивелуч

Из кратера вулкана Отакэ вместе с клубами пепла выбрасываются раскаленные камни на расстояние до 1,3 километра. Данных о пострадавших или о разрушениях пока нет, пишет ТАСС.

Суваносэ - небольшой остров, на котором проживают 49 человек. Им запрещено подниматься на вулкан. С момента последнего извержения Отакэ прошло одиннадцать лет.

В мире Восточная Азия Япония

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