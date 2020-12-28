В Китае от Ant Group потребовали перестроить свой бизнес

Центральный банк Китая потребовал от финтех-компании Ant Group, владеющей крупнейшим в стране платежным сервисом Alipay, изменить свою работу и "вернуться к корням" в качестве платежного оператора. Как передает агентство Bloomberg, серьезный разговор с руководством компании состоялся в минувших выходные.

Регулятор считает, что Ant Group, принадлежащая Джеку Ма, использовала свое доминирующее положение, чтобы устранить конкурентов, что нанесло ущерб интересам сотням миллионов клиентов. На прошлой неделе в отношении материнской компании Ant Group - Alibaba - было начато расследование. А самому Ма рекомендовали не покидать страну.

Компании настоятельно рекомендовано как можно скорее разработать план и график действий для исправления нарушений в области потребительского кредитования, страхования, управления капиталом. Это значит, что ей придется создать отдельную финансовую холдинговую компанию.