Когда 19 ноября Центральное телевидение Китая представило фотографии 36 участников конкурса Bravo Youngsters, это казалось еще одним шоу талантов. Но при более внимательном рассмотрении выяснилось, что в одной из участниц было что-то особенное.

25-летняя жительница Пекина Лин - не что иное, как трехмерная виртуальная фигура, очень похожая на живого человека. Она ведет себя как многие звезды социальных сетей и публикует личные фотографии повседневной жизни на своей страничке в Sina Weibo, включая посещение модных мероприятий и продвижение дизайнерской одежды и брендов. Со времени ее первого поста: "Я Лин, я здесь", на нее подписалось более 68 тысяч человек.

"Я люблю традиционную китайскую культуру, особенно пекинскую оперу, каллиграфию и тай-чи. Я надеюсь, что смогу интерпретировать эти формы искусства на сцене по-своему", - написала Лин в своем аккаунте в популярной китайской соцсети Weibo 22 ноября.

По ее словам, имя Лин происходит от головного убора с перьями, который носят в Пекинской опере.

Лин была создана студией Next Generation и шанхайским стартапом в области искусственного интеллекта Xmov. Чэнь Янь, основатель Beijing Next Generation Culture Media - компании, стоящей за персонажем Лин, говорит: "Bravo Youngsters предоставит национальную сцену, чтобы побольше людей узнали о Лин". По словам Чэня, ее голос в шоу талантов следует школе покойного мастера пекинской оперы Мэй Ланьфана.

Сайт о медиатехнологиях 36Kr процитировал слова основателя Xmov Чай Цзиньсяна, который сказал, что технология анимационного выступления с искусственным интеллектом генерирует мимику и жесты Лин. Ее участие в Bravo Youngsters просмотрели более 72 миллионов раз в интернете, пользователям которого любопытно, как и с чем она будет выступать. Некоторые говорят, что разрез ее глаз питает стереотипы об азиатских женщинах. Но Чэнь сказал, что ее глаза специально созданы так, чтобы хорошо выглядеть при использовании макияжа для пекинской оперы.

В Китае все большее число компаний пробуют использовать анимированных персонажей для привлечения молодежи

"Мы рады видеть, что Лин привлекает столько внимания в интернете, - сказал он. - В некоторых комментариях упоминались даже такие детали, как ее ногти. Хотя она виртуальная, она не идеальна, как мы, люди". По словам Чэня, людям потребуется время, чтобы познакомиться с Лин, поскольку более подробная информация о ее жизни будет опубликована в интернете. "Мы стремимся сделать из нее влиятельного человека в Сети, заинтересованного в гофэн (китайский национальный стиль). Она разрушает барьеры между реальным и виртуальным мирами как IT-девушка, которая хочет продвигать китайскую культуру по всему миру". По его словам, позже для нее будут открыты аккаунты в других социальных сетях, таких как Instagram и Facebook. Создатели Лин установили партнерские отношения с такими брендами, как модный журнал Vogue, американский производитель электромобилей Tesla и производитель молочного чая Nayuki.

В Китае все большее число компаний пробуют использовать анимированных персонажей для привлечения молодежи - в основном подростков и молодых людей до 25 лет, которые выросли в эпоху интернета.

По словам Чэня, цифровые персонажи имеют значительные коммерческие преимущества по сравнению с реальными людьми, поскольку они дешевы, никогда не устают и безопасны для бренда. В дополнение к Лин, Next Generation создала виртуальные альтер эго для певца Хуан Цзытао и актрисы Дили Жэба. "Такие виртуальные творения, смоделированные по образам знаменитостей, могут помочь наладить более тесные связи и развить новые типы взаимодействия с фанатами, потому что время и энергия человеческих звезд ограничены", - сказал Чэнь, добавив, что в следующем году будут выпущены два или три таких альтер эго знаменитостей.

Концепция виртуального идола зародилась в Японии и становится все более популярной в Китае. Они есть почти повсюду, от голографических концертов и шоу талантов до платформ прямой трансляции в электронной коммерции.

Консультационная компания iResearch прогнозирует, что к концу этого года количество фанатов аниме, комиксов и игр в стране достигнет 410 миллионов.

Сгенерированная компьютером 15-летняя певица Ло Тяньи покорила виртуальную поп-сцену Китая. У нее более 4,7 миллиона подписчиков на Sina Weibo и более 2 миллионов поклонников на Bilibili. А в прошлом году она выступала со всемирно известным китайским пианистом Лан Ланом. По прогнозам Citic Securities, рыночная стоимость субкультуры вырастет с более чем 194 миллиардов юаней (29,5 миллиарда долларов) в прошлом году до 210 миллиардов юаней к 2022 году.

Чэнь Янь говорит: хотя такие персонажи, как Лин, являются виртуальными, их влияние реально, и в ближайшем будущем они внесут большие изменения в секторы развлечений и моды.