В предновогодние дни Алексей Гришаев вместе с собакой-поводырем, везущей мешочек со сладостями на санках, ежедневно выходит на улицы, чтобы подарить детям и взрослым ощущение праздника. Делает он это уже 27 лет: сначала в Городце, а с недавнего времени - в Нижнем Новгороде.

Алексей - инвалид по зрению. Правый глаз уже совсем не видит, левым он может едва различать только контуры людей, но от своей добровольной миссии отказываться не собирается.

- Я в детстве не получал подарков от Деда Мороза. Поэтому уже лет в 13 решил, что буду в его образе дарить людям счастье, - поделился с корреспондентом "РГ" Алексей Гришаев. - Взрослые подчас даже больше радуются. Однажды мужчина, которому, судя по голосу, далеко за 40, спросил смущенно, можно ли ему меня потрогать. Потому что с детства был уверен, что Дед Мороз холодный. Иногда взрослые, получив подарок, пляшут как пятилетние дети. А некоторые плачут. По словам Алексея, когда он раздает подарки, возникает ощущение, что все вокруг - его семья. Что мир - это сказка, что нет бытовых неудобств, хамоватых людей, жизненных неурядиц...

В своем лабрадоре Дэни Алексей души не чает и связывает с ним планы на будущее.

- Дэни - это мой новогодний олень, - улыбается сказочник. - Хочу сделать резиденцию нижегородского Деда Мороза для детей с ограниченными возможностями, этакий музей сказки. Дэни в нем будет как лекарство. Ведь доказано: когда особенные дети гладят животное, это на них действует исцеляюще.

Исцеляюще Алексей действует и на случайных прохожих. Великолепная шуба, сшитая на одной из ивановских фабрик, посох, расписанный вручную городецким мастером, красные сапоги, сработанные на заказ - все это вкупе с добродушием "дедушки" заставляет людей широко улыбаться и доставать телефоны, чтобы сделать селфи со сказочным персонажем.

Подарки Алексей покупает за свой счет. "Для этого я много работаю". Его основной источник дохода - сеансы массажа в одном из медицинских центров. Судя по отзывам в соцсетях - Алексей настоящий профи с сильными и умелыми руками.

Иногда взрослые, получив подарок, пляшут как пятилетние дети. А некоторые плачут

Зимой он еще подрабатывает на новогодних елках и корпоративах, но для детей-сирот, инвалидов и в монастырях проводит елки совершенно бесплатно.

Его благотворительность не осталась незамеченной - в 2018 году Алексея пригласили на "Поле чудес" в знак уважения к его 25-летнему "волшебному" стажу, вместе со Снегурочкой - журналистом Надеждой Поволжской из Городца.

- Желаю людям в следующем году здоровья, и чтобы страх ушел из сердец, - сказал Алексей, прощаясь с нами. - Страх уйдет, и все болезни вместе с ним! Я в это верю.