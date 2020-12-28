Новости

Власти Кубы решили сократить число международных авиарейсов из-за COVID-19 19:34
Флаг Беларуси поднимут на МКС 19:30
Путин и Нетаньяху обсудили пандемию и Сирию 19:18
В Госдуме оценили решение регионов сделать выходным 31 декабря 19:03
Певица Полина Гагарина развелась с мужем 18:57
В Коми домашний пес ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика 18:28
Медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней 18:21
Декада спорта пройдет на открытом воздухе 18:07
Лидеры России и Китая отметили успехи в борьбе с пандемией 17:58
Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу 17:58
Голикова: Раньше в правительстве были COVID-диссиденты 17:53
Глава РФС надеется на полное возвращение болельщиков на стадионы в 2021 году 17:45
Вячеслав Тельнов прокомментировал уход с поста главы Фонда кино 17:45
Не машина - огонь. Кроссоверы Haval F7x начали загораться на морозе 17:45
Новгородский музей-заповедник запретил кататься с кремлевского вала 17:41
Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море 17:25
Подписан указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания 17:24
График поставок в Испанию вакцины был нарушен в первый же день 17:24
Минюст включил правозащитника Льва Пономарева в реестр иноагентов 17:17
Голикова: Структуру смертности еще предстоит проанализировать 17:15
В Петербурге офицер второй раз отстоял через суд право на бороду 17:11
Латвии может угрожать экологическая катастрофа, предупреждают эксперты 16:58
Москва ответила на высылку российского военного атташе из Болгарии 16:52
Мишустин назначил нового главу Росстандарта 16:50
"Чудо-женщина: 1984" собрала в мировом прокате 85 млн долларов 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 19:16
Рубрика: Общество

На тропе чудес

В Нижнем Новгороде незрячий Дед Мороз раздает прохожим подарки
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
В предновогодние дни Алексей Гришаев вместе с собакой-поводырем, везущей мешочек со сладостями на санках, ежедневно выходит на улицы, чтобы подарить детям и взрослым ощущение праздника. Делает он это уже 27 лет: сначала в Городце, а с недавнего времени - в Нижнем Новгороде.

Алексей - инвалид по зрению. Правый глаз уже совсем не видит, левым он может едва различать только контуры людей, но от своей добровольной миссии отказываться не собирается.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Дамир Юсупов исполнил роль Деда Мороза в рамках акции "Елка желаний"

- Я в детстве не получал подарков от Деда Мороза. Поэтому уже лет в 13 решил, что буду в его образе дарить людям счастье, - поделился с корреспондентом "РГ" Алексей Гришаев. - Взрослые подчас даже больше радуются. Однажды мужчина, которому, судя по голосу, далеко за 40, спросил смущенно, можно ли ему меня потрогать. Потому что с детства был уверен, что Дед Мороз холодный. Иногда взрослые, получив подарок, пляшут как пятилетние дети. А некоторые плачут. По словам Алексея, когда он раздает подарки, возникает ощущение, что все вокруг - его семья. Что мир - это сказка, что нет бытовых неудобств, хамоватых людей, жизненных неурядиц...

В своем лабрадоре Дэни Алексей души не чает и связывает с ним планы на будущее.

- Дэни - это мой новогодний олень, - улыбается сказочник. - Хочу сделать резиденцию нижегородского Деда Мороза для детей с ограниченными возможностями, этакий музей сказки. Дэни в нем будет как лекарство. Ведь доказано: когда особенные дети гладят животное, это на них действует исцеляюще.

Исцеляюще Алексей действует и на случайных прохожих. Великолепная шуба, сшитая на одной из ивановских фабрик, посох, расписанный вручную городецким мастером, красные сапоги, сработанные на заказ - все это вкупе с добродушием "дедушки" заставляет людей широко улыбаться и доставать телефоны, чтобы сделать селфи со сказочным персонажем.

Подарки Алексей покупает за свой счет. "Для этого я много работаю". Его основной источник дохода - сеансы массажа в одном из медицинских центров. Судя по отзывам в соцсетях - Алексей настоящий профи с сильными и умелыми руками.

Иногда взрослые, получив подарок, пляшут как пятилетние дети. А некоторые плачут

Зимой он еще подрабатывает на новогодних елках и корпоративах, но для детей-сирот, инвалидов и в монастырях проводит елки совершенно бесплатно.

Его благотворительность не осталась незамеченной - в 2018 году Алексея пригласили на "Поле чудес" в знак уважения к его 25-летнему "волшебному" стажу, вместе со Снегурочкой - журналистом Надеждой Поволжской из Городца.

- Желаю людям в следующем году здоровья, и чтобы страх ушел из сердец, - сказал Алексей, прощаясь с нами. - Страх уйдет, и все болезни вместе с ним! Я в это верю.

Общество Ежедневник Праздники Новый год

Главное сегодня

Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте
Реформа госаппарата сократит в федеральных ведомствах 37 заместителей
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации