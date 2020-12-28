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28.12.2020 12:58
Рубрика: Культура

В новом году зрители увидят "Небо" и "Фронтовую любовь"

Текст: Ольга Галицкая
Инесса Юрченко в декабре получила звание "Лучший топ-менеджер 2020 в сфере управления компаниями, занимающимися производством контента" от авторитетного петербургского делового издания "Топ-100". В будущем году выйдет несколько фильмов, где в титрах стоит ее имя. Как и в сериале "Первый отдел", который, удивив соперников, стал чемпионом ТВ-рейтингов. Фестиваль "Окно в Европу" в Выборге завершал показ фильма "Зоя", созданный при участии ее компании. С известным продюсером Инессой Юрченко побеседовала Ольга Галицкая

Работа над фильмом "Зоя", насколько я знаю, при наличии активной государственной помощи и поддержки, оказалась очень сложной. Не раз менялся сценарий и режиссеры, добавлялись продюсеры. Почему компания "Триикс медиа" вписалась в этот проект?

Инесса Юрченко: Не секрет, что "Зоя" создана по инициативе Российского Военно-исторического общества при содействии Министерства культуры. Судьба у картины действительно непростая. К нам "Зоя" попала в тот момент, когда выяснилось, что отснятый материал не совсем устраивает заказчика. Совместно с новым руководством Киностудии имени Горького мы постарались сделать фильм таким, каким он изначально задумывался.

А именно?

Инесса Юрченко: Дело, наверное, в том, что Зоя Космодемьянская - по-настоящему знаковая фигура для поколения, рожденного в СССР. Предполагалось, что фильм о ней тоже должен быть сделан в традициях советского кино, на котором выросла и сама Зоя. Требовалось не отступать от принятых тогда канонов героического повествования. Понятно, что гораздо лучше и проще начинать делать все с самого начала, чем что-то переделывать и дополнять. Но тут уже зрителю судить, насколько мы справились с задачей. В прокат "Зою" выпустят канал "Россия" и компания "Каро-фильм", прекрасно откатавшая нашу самую первую киноработу - фильм "Ржев". Кстати, получившую в минувшем году немало призов на фестивалях. Например, в Шанхае.

23 января состоится премьера "Зои" в кинотеатре на Поклонной горе, с 28 января фильм появится в кинотеатрах.

Фото: Видеосервис START
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Следующий фильм, уже полностью создаваемый компанией "Триикс медиа", тоже будет про войну?

Инесса Юрченко: Он про современные военные события, о героизме военных летчиков и сил ССОМО РФ в наши дни. В 2015 году в Сирии истребитель турецких ВВС сбил российский бомбардировщик СУ-24, погиб наш летчик Олег Пешков. Фильм "Небо" во многом о нем и о спасении штурмана Мурахтина. Игорь Копылов, режиссер и автор сценария, снимает не байопик о конкретном человеке, а создает некий коллективный собирательный образ военных летчиков-асов, всегда готовых к подвигу и даже гибели. В главной роли Игорь Петренко. Снимались и наши ребята из "Ржева" - Иван Батырев, Сергей Жарков. Основную женскую роль играет Мария Миронова. Год назад на премьере "Ржева" было очень много военных, курсанты, офицеры, генералы. Многие ко мне подходили, говорили: "Безусловно, важно снимать о героических подвигах во времена Великой Отечественной, но ведь с тех пор появилось немало сегодняшних героев, о которых мы почти ничего не знаем. Сделайте кино про них". Вот тогда и родился этот замысел. Нас поддержали министерство обороны и канал "Россия". Мы делаем масштабное сложнопостановочное кино с использованием большого количества авиационной техники, снять которое было бы невозможно без помощи Министерства обороны. Выезжали в пять экспедиций, одна из них - на базу Хмеймим в Сирии. Одиннадцать месяцев уже идет работа, осталось двадцать съемочных дней - и уходим в постпродакшн. В наступающем году осенью, надеюсь, фильм увидят зрители. Для меня лично очень важно как можно лучше снять "Небо".

С чем это связано?

Инесса Юрченко: Мой отец был военным, и деды, и прадед. Мне за мужчин с погонами в последнее время очень обидно. В нашем кино всегда создавались великолепные образы военных - смелых, умных и надежных мужчин, людей долга и достоинства. Хочется, чтобы снова такие персонажи на экране появились. Поскольку так сложилось, что продюсирую я в основном "мужское" кино, думаю, мне, как женщине, проще понять, какие герои-мужчины импонируют женской части аудитории.

Например?

Инесса Юрченко: К примеру, как в сценарии Андрея Констатинова. В середине ноября начались съемки четырехсерийного фильма "Фронтовая любовь". Герой - человек, верный делу и долгу, настоящий патриот. Будет экшн, опасности и "фронтовая любовь". Даже Президент РФ есть среди действующих лиц.

Кто его играет?

Инесса Юрченко: Виталий Кищенко. Но главное, что в центре сюжета история любви, оказавшаяся для нашего героя последней. История неистовой страсти двух взрослых, зрелых людей. Он - журналист, военный оператор (Илья Шакунов). Она - заместитель руководителя телеканала, замужем за олигархом, все у нее в жизни налажено и благополучно. В этой роли Виктория Маслова, она запомнилась зрителям по сериалу "Триггер". Оба оказываются в экстремальной ситуации в одной из южных стран, попадают в тяжелейшие боевые события. Именно там у них случается роковая сумасшедшая любовь, которая в обычной жизни вряд ли бы их настигла. Будет много откровенных сцен, очень красивых, волнующих. Хочется сильных чувств. Здесь они получились, им веришь. Снимает Денис Нейманд, режиссер "Первого отдела".

Фото: Предоставлено КиноПоиск HD
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Того самого 20-серийного детектива, который по рейтингам внезапно обошел дорогие сериальные блокбастеры основных каналов?

Инесса Юрченко: Не только по ТВ-рейтингам, но и по количеству запросов и скачиваний в интернете. А это сегодня главный критерий массовой популярности и соответствия зрительским ожиданиям. Я думаю, на него ориентируются акционеры и руководители каналов. Показатель настоящего интереса. Поэтому мы Сергеем Щегловым открыли в "Триикс-медиа" отдельное подразделение для работы с интернет-контентом. Пришли совсем молодые ребята, они поработали со мной на "Ленфильме", а теперь вошли в нашу продюсерскую компанию. Только совсем новые люди с их свежим взглядом и пониманием современных технологий могут успешно осваивать и насыщать Интернет-пространство, в полной мере отвечать запросам времени. И расширять возможности телевидения. Например, выход очередной серии "Реализации", вполне обычного сериального формата, сразу же дал 1 млн 200 тысяч просмотров по запросам. То же самое с "Первым отделом", там показатели еще выше. В настоящий момент его посмотрело более 12 млн человек. Вместе с тем, зачастую даже самые расхваленные и разрекламированные модные сериальные продукты дают более чем скромные результаты.

Не могу не спросить: как прошло расставание с "Ленфильмом"?

Инесса Юрченко: Прекрасно. Все задачи, которые передо мной ставились, пока я была временно исполняющей обязанности директора студии, я выполнила.

То есть изначально было понимание, что эта ответственная роль не станет основной и долгоиграющей?

Инесса Юрченко: Конечно. В первую очередь для такой должности были востребованы мои знания и немалый опыт работы юристом и управленцем. По максимуму сделано все, чтобы долговые обязательства киностудии были закрыты в самое ближайшее время. Мы заложили возможности для того, чтобы "Ленфильм", знаменитая, старейшая студия, был самостоятельным и эффективным, не ориентированным только на аренду. Назначен новый директор, перед ним стоят новые задачи. Мной и моей командой все подготовлено для их осуществления.

Как сказался коронавирусный год на работе над фильмами и сериалами?

Инесса Юрченко: Болело очень много людей в киногруппах, как и повсюду. При всех тщательных мерах предосторожности полностью избежать случаев заболеваний не удавалось.Приходилось останавливаться. Ждать, пока будет по два отрицательных теста у каждого, кто заболел. Во время первой волны мы отправили в самоизоляцию тех, кому 65+, так они все, сидя дома, умудрились подхватить болезнь. Так и работаем, а что делать? Главное - не унывать.

Как собираетесь встретить Новый год?

Инесса Юрченко: Дома, за городом, с мужем и сыном. И прежде мы никогда не уезжали на новогодние праздники. Мы так редко бываем дома, что для меня это самое лучшее время. Чтобы проснуться 1 января и никуда не спешить, побыть вместе. Вот это настоящий праздник.

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