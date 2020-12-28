В новом году зрители увидят "Небо" и "Фронтовую любовь"

Инесса Юрченко в декабре получила звание "Лучший топ-менеджер 2020 в сфере управления компаниями, занимающимися производством контента" от авторитетного петербургского делового издания "Топ-100". В будущем году выйдет несколько фильмов, где в титрах стоит ее имя. Как и в сериале "Первый отдел", который, удивив соперников, стал чемпионом ТВ-рейтингов. Фестиваль "Окно в Европу" в Выборге завершал показ фильма "Зоя", созданный при участии ее компании. С известным продюсером Инессой Юрченко побеседовала Ольга Галицкая

Работа над фильмом "Зоя", насколько я знаю, при наличии активной государственной помощи и поддержки, оказалась очень сложной. Не раз менялся сценарий и режиссеры, добавлялись продюсеры. Почему компания "Триикс медиа" вписалась в этот проект?

Инесса Юрченко: Не секрет, что "Зоя" создана по инициативе Российского Военно-исторического общества при содействии Министерства культуры. Судьба у картины действительно непростая. К нам "Зоя" попала в тот момент, когда выяснилось, что отснятый материал не совсем устраивает заказчика. Совместно с новым руководством Киностудии имени Горького мы постарались сделать фильм таким, каким он изначально задумывался.

А именно?

Инесса Юрченко: Дело, наверное, в том, что Зоя Космодемьянская - по-настоящему знаковая фигура для поколения, рожденного в СССР. Предполагалось, что фильм о ней тоже должен быть сделан в традициях советского кино, на котором выросла и сама Зоя. Требовалось не отступать от принятых тогда канонов героического повествования. Понятно, что гораздо лучше и проще начинать делать все с самого начала, чем что-то переделывать и дополнять. Но тут уже зрителю судить, насколько мы справились с задачей. В прокат "Зою" выпустят канал "Россия" и компания "Каро-фильм", прекрасно откатавшая нашу самую первую киноработу - фильм "Ржев". Кстати, получившую в минувшем году немало призов на фестивалях. Например, в Шанхае.

23 января состоится премьера "Зои" в кинотеатре на Поклонной горе, с 28 января фильм появится в кинотеатрах.

Следующий фильм, уже полностью создаваемый компанией "Триикс медиа", тоже будет про войну?

Инесса Юрченко: Он про современные военные события, о героизме военных летчиков и сил ССОМО РФ в наши дни. В 2015 году в Сирии истребитель турецких ВВС сбил российский бомбардировщик СУ-24, погиб наш летчик Олег Пешков. Фильм "Небо" во многом о нем и о спасении штурмана Мурахтина. Игорь Копылов, режиссер и автор сценария, снимает не байопик о конкретном человеке, а создает некий коллективный собирательный образ военных летчиков-асов, всегда готовых к подвигу и даже гибели. В главной роли Игорь Петренко. Снимались и наши ребята из "Ржева" - Иван Батырев, Сергей Жарков. Основную женскую роль играет Мария Миронова. Год назад на премьере "Ржева" было очень много военных, курсанты, офицеры, генералы. Многие ко мне подходили, говорили: "Безусловно, важно снимать о героических подвигах во времена Великой Отечественной, но ведь с тех пор появилось немало сегодняшних героев, о которых мы почти ничего не знаем. Сделайте кино про них". Вот тогда и родился этот замысел. Нас поддержали министерство обороны и канал "Россия". Мы делаем масштабное сложнопостановочное кино с использованием большого количества авиационной техники, снять которое было бы невозможно без помощи Министерства обороны. Выезжали в пять экспедиций, одна из них - на базу Хмеймим в Сирии. Одиннадцать месяцев уже идет работа, осталось двадцать съемочных дней - и уходим в постпродакшн. В наступающем году осенью, надеюсь, фильм увидят зрители. Для меня лично очень важно как можно лучше снять "Небо".

С чем это связано?

Инесса Юрченко: Мой отец был военным, и деды, и прадед. Мне за мужчин с погонами в последнее время очень обидно. В нашем кино всегда создавались великолепные образы военных - смелых, умных и надежных мужчин, людей долга и достоинства. Хочется, чтобы снова такие персонажи на экране появились. Поскольку так сложилось, что продюсирую я в основном "мужское" кино, думаю, мне, как женщине, проще понять, какие герои-мужчины импонируют женской части аудитории.

Например?

Инесса Юрченко: К примеру, как в сценарии Андрея Констатинова. В середине ноября начались съемки четырехсерийного фильма "Фронтовая любовь". Герой - человек, верный делу и долгу, настоящий патриот. Будет экшн, опасности и "фронтовая любовь". Даже Президент РФ есть среди действующих лиц.

Кто его играет?

Инесса Юрченко: Виталий Кищенко. Но главное, что в центре сюжета история любви, оказавшаяся для нашего героя последней. История неистовой страсти двух взрослых, зрелых людей. Он - журналист, военный оператор (Илья Шакунов). Она - заместитель руководителя телеканала, замужем за олигархом, все у нее в жизни налажено и благополучно. В этой роли Виктория Маслова, она запомнилась зрителям по сериалу "Триггер". Оба оказываются в экстремальной ситуации в одной из южных стран, попадают в тяжелейшие боевые события. Именно там у них случается роковая сумасшедшая любовь, которая в обычной жизни вряд ли бы их настигла. Будет много откровенных сцен, очень красивых, волнующих. Хочется сильных чувств. Здесь они получились, им веришь. Снимает Денис Нейманд, режиссер "Первого отдела".

Того самого 20-серийного детектива, который по рейтингам внезапно обошел дорогие сериальные блокбастеры основных каналов?

Инесса Юрченко: Не только по ТВ-рейтингам, но и по количеству запросов и скачиваний в интернете. А это сегодня главный критерий массовой популярности и соответствия зрительским ожиданиям. Я думаю, на него ориентируются акционеры и руководители каналов. Показатель настоящего интереса. Поэтому мы Сергеем Щегловым открыли в "Триикс-медиа" отдельное подразделение для работы с интернет-контентом. Пришли совсем молодые ребята, они поработали со мной на "Ленфильме", а теперь вошли в нашу продюсерскую компанию. Только совсем новые люди с их свежим взглядом и пониманием современных технологий могут успешно осваивать и насыщать Интернет-пространство, в полной мере отвечать запросам времени. И расширять возможности телевидения. Например, выход очередной серии "Реализации", вполне обычного сериального формата, сразу же дал 1 млн 200 тысяч просмотров по запросам. То же самое с "Первым отделом", там показатели еще выше. В настоящий момент его посмотрело более 12 млн человек. Вместе с тем, зачастую даже самые расхваленные и разрекламированные модные сериальные продукты дают более чем скромные результаты.

Не могу не спросить: как прошло расставание с "Ленфильмом"?

Инесса Юрченко: Прекрасно. Все задачи, которые передо мной ставились, пока я была временно исполняющей обязанности директора студии, я выполнила.

То есть изначально было понимание, что эта ответственная роль не станет основной и долгоиграющей?

Инесса Юрченко: Конечно. В первую очередь для такой должности были востребованы мои знания и немалый опыт работы юристом и управленцем. По максимуму сделано все, чтобы долговые обязательства киностудии были закрыты в самое ближайшее время. Мы заложили возможности для того, чтобы "Ленфильм", знаменитая, старейшая студия, был самостоятельным и эффективным, не ориентированным только на аренду. Назначен новый директор, перед ним стоят новые задачи. Мной и моей командой все подготовлено для их осуществления.

Как сказался коронавирусный год на работе над фильмами и сериалами?

Инесса Юрченко: Болело очень много людей в киногруппах, как и повсюду. При всех тщательных мерах предосторожности полностью избежать случаев заболеваний не удавалось.Приходилось останавливаться. Ждать, пока будет по два отрицательных теста у каждого, кто заболел. Во время первой волны мы отправили в самоизоляцию тех, кому 65+, так они все, сидя дома, умудрились подхватить болезнь. Так и работаем, а что делать? Главное - не унывать.

Как собираетесь встретить Новый год?

Инесса Юрченко: Дома, за городом, с мужем и сыном. И прежде мы никогда не уезжали на новогодние праздники. Мы так редко бываем дома, что для меня это самое лучшее время. Чтобы проснуться 1 января и никуда не спешить, побыть вместе. Вот это настоящий праздник.