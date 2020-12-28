В Пенсионном фонде рассказали, когда придут январские пенсии

Большинство российских пенсионеров традиционно получают январские пенсии в конце декабря. Как сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, сегодня начались перечисления пенсий в кредитные организации, включая Сбербанк. А в отделения "Почты России" январские пенсии начали поступать еще с пятницы, 25 декабря.

Также авансом перечисляются январские пособия и ежемесячные денежные выплаты. При этом в ПФР уточнили, что некоторым пенсионе­рам, получающим выпл­аты через банк, зачи­сление средств за ян­варь начнется с завт­рашнего дня. Пенсион­ерам, получающим вып­латы 3-го числа через "Почту России", до­ставка за 3 января будет организована 29 и 30 декабря. Начин­ая с 4 января, достав­ка пенсий почтовыми отделениями будет ид­ти по привычному гра­фику. Иными словами почтовые отделения будут работать в каникулы. И почтальон с деньгами придет в установленный день.

В ПФР добавили, что перечисление всех выплат за праздничн­ые дни января будет завершено до конца года. Но когда конкретно деньги поступят на банковский счет, карту пенсионера или в доставочную организацию, лучше уточнять в банках и у тех, кто конкретно доставляет пенсии и другие выплаты. В каждом регионе и каждой организации свой график работы в праздники.

Январские пенсии уже придут с прибавкой. С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3%. Иными словами, в полтора раза обгонят прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию. В результате их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей.