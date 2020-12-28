В Пенсионном фонде рассказали, когда придут январские пенсии

Также авансом перечисляются январские пособия и ежемесячные денежные выплаты. При этом в ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь начнется с завтрашнего дня. Пенсионерам, получающим выплаты 3-го числа через "Почту России", доставка за 3 января будет организована 29 и 30 декабря. Начиная с 4 января, доставка пенсий почтовыми отделениями будет идти по привычному графику. Иными словами почтовые отделения будут работать в каникулы. И почтальон с деньгами придет в установленный день.
В ПФР добавили, что перечисление всех выплат за праздничные дни января будет завершено до конца года. Но когда конкретно деньги поступят на банковский счет, карту пенсионера или в доставочную организацию, лучше уточнять в банках и у тех, кто конкретно доставляет пенсии и другие выплаты. В каждом регионе и каждой организации свой график работы в праздники.
Январские пенсии уже придут с прибавкой. С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3%. Иными словами, в полтора раза обгонят прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию. В результате их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей.