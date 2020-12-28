В Польше начался общенациональный карантин. Чтобы избежать третьей волны коронавируса, с 29 декабря по 16 января страна будет жить в условиях почти полного локдауна.

С понедельника Польша приостановила железнодорожное сообщение с другими государствами. Тем же, кто въезжает в страну не на личном автомобиле, придется пройти десятидневный карантин. Не работают кинотеатры, магазины одежды, обуви, игрушек, нельзя есть в ресторанах, играть в детских развлекательных центрах. Останавливаться в отелях разрешено только по служебной необходимости и только представителям определенных профессий, например, пилотам, водителям грузовых фур. Кроме того, на этот период, на который приходятся школьные каникулы, закрыты горнолыжные курорты. А в новогоднюю ночь, которая в Польше, в отличие от семейного праздника Рождества, традиционно проходит с многолюдными вечеринками, фейерверками и народными гуляньями, полякам вообще запретили выходить из дома.

Ужесточение карантина власти объясняют ростом числа заболевших после рождественских праздников.