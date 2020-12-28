Новости

Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ 21:11
"Единая Россия" поздравит с Новым годом врачей-героев по всей Москве 20:56
Гибридная вакцина от коронавируса даст иммунитет на два года 20:55
Володин высказался в поддержку сокращения чиновников 20:46
Меркель не отказалась от мечты проехать по российскому Транссибу 20:45
В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания 20:44
Нурмагомедов высказался о вероятности возвращения в октагон 20:24
В федеральную клинику можно будет обратиться без направления врача 20:09
Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" отменен из-за вспышки COVID-19 20:06
В 2021 году россиян ждет повышение зарплат 19:51
Власти Кубы решили сократить число международных авиарейсов из-за COVID-19 19:34
Флаг Беларуси поднимут на МКС 19:30
Путин и Нетаньяху обсудили пандемию и Сирию 19:18
В Госдуме оценили решение регионов сделать выходным 31 декабря 19:03
Певица Полина Гагарина развелась с мужем 18:57
В Коми домашний пес ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика 18:28
Медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней 18:21
Декада спорта пройдет на открытом воздухе 18:07
Лидеры России и Китая отметили успехи в борьбе с пандемией 17:58
Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу 17:58
Голикова: Раньше в правительстве были COVID-диссиденты 17:53
Глава РФС надеется на полное возвращение болельщиков на стадионы в 2021 году 17:45
Вячеслав Тельнов прокомментировал уход с поста главы Фонда кино 17:45
Не машина - огонь. Кроссоверы Haval F7x начали загораться на морозе 17:45
Новгородский музей-заповедник запретил кататься с кремлевского вала 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
В Польше начался общенациональный карантин. Чтобы избежать третьей волны коронавируса, с 29 декабря по 16 января страна будет жить в условиях почти полного локдауна.

С понедельника Польша приостановила железнодорожное сообщение с другими государствами. Тем же, кто въезжает в страну не на личном автомобиле, придется пройти десятидневный карантин. Не работают кинотеатры, магазины одежды, обуви, игрушек, нельзя есть в ресторанах, играть в детских развлекательных центрах. Останавливаться в отелях разрешено только по служебной необходимости и только представителям определенных профессий, например, пилотам, водителям грузовых фур. Кроме того, на этот период, на который приходятся школьные каникулы, закрыты горнолыжные курорты. А в новогоднюю ночь, которая в Польше, в отличие от семейного праздника Рождества, традиционно проходит с многолюдными вечеринками, фейерверками и народными гуляньями, полякам вообще запретили выходить из дома.

Ужесточение карантина власти объясняют ростом числа заболевших после рождественских праздников.

Британцев предупредили о третьем локдауне
В мире Европа Польша Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте
Последний регион РФ объявил 31 декабря выходным днем
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек