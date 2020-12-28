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Рубрика: Происшествия

Чрезвычайная статистика

Ущерб от пожаров в России вырос, а их число и количество пострадавших сократились
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
Ущерб от пожаров по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 10 процентов. При этом количество пожаров, особенно техногенных, снизилось. В целом же количество чрезвычайных ситуаций в России в этом году выросло почти на 30 процентов.

Статистику портит в основном человеческий фактор. Наиболее распространенной причиной возникновения возгораний остается неосторожное обращение с огнем - более 70 процентов от общего количества пожаров.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
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"Количество пожаров, погибших и травмированных снизилось, а вот ущерб от пожаров вырос более чем на 10,6 процента. При этом число техногенных пожаров снизилось на 8,4 процента, погибших - на 7,5 процента, травмированных - на 13,3 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года". - подвел некоторые статистические итоги года глава МЧС России Евгений Зиничев в интервью агентству ТАСС.

На втором месте причин возникновения возгораний стоит неисправность электрооборудования и сетей - 11 процентов. На третьем - нарушение правил устройства и эксплуатации печей - около 6 процентов.

"Безусловно, правила поведения людей в быту вызывают беспокойство, особенно там, где проживают многодетные семьи", - сказал глава МЧС. Всего за 2020 год в жилом секторе устранено свыше 115 тысяч нарушений требований пожарной безопасности.

Он напомнил, что с начала 2019 года МЧС изменило статистический учет пожаров и их последствий для получения более реалистичной картины. Ранее в тени оставался такой показатель, как загорание, когда полыхнувший огонь не перерос в пожар. Загораний за год происходило в 2,5 раза больше.

"На сегодняшний день все случаи неконтролируемого горения учитываются как пожары, что позволяет более адекватно оценивать состояние пожарной безопасности в стране", - добавил глава МЧС.

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Кроме того, министр сообщил, что ранее озвученная инициатива начать проверки подконтрольных объектов в постоянном режиме по интернету не будет реализована. Отказаться от планов внедрять проверки противопожарного состояния зданий и предприятий в онлайн-режиме заставила техническая и финансовая сложность подобного вида надзора.

"Что же касается формата онлайн-проверок, то такой подход требует значительных материальных вложений от собственников и, по нашему мнению, не обеспечит работоспособность и исправность всех систем, а это безопасность людей в первую очередь", - сказал министр.

МЧС увеличило численность инспекторов на 3 тысячи человек и отказалось от онлайн-проверок

Министр сообщил, что ведомство пошло по другому пути. МЧС увеличило численность инспекторов государственного пожарного надзора с 2019 года более чем на 3 тысячи человек.

И вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев возложили цветы к памятному комплексу "Пожарным и спасателям" и "Ветеранам МЧС России". Оба министра поздравили всех с 30-летним юбилеем спасательного ведомства и с Днем спасателя.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС

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