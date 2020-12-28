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28.12.2020 14:14
Рубрика: Экономика

В России появится новый стандарт беспроводной передачи данных

Текст: Ирина Алпатова

В России разработали национальный стандарт в области беспроводной передачи данных, которая необходима для функционирования интернета вещей (сети передачи данных между физическими объектами, оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой). Новый стандарт касается технологии NB-Fi. По новому стандарту в условиях города устройства будут передавать сигнал на 10 км, а в сельской местности на 30.

Фото: iStock
В России появятся стандарты в области искусственного интеллекта

В основе стандарта NB-Fi лежит российская технология для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей. Стандарт разработали в Техническом комитете "Кибер-физические системы" на базе Российской венчурной компании (РВК). Сейчас он выложен для публичного обсуждения, которое продлится до 31 марта 2021 года. После этого документ пройдет согласование в Техническом комитете, а затем утверждение в Росстандарте.

По словам замглавы ООО "Телематические Решения" Андрея Бакуменко, уже несколько компаний осуществляют разработку устройств, которые смогут работать по стандарту NB-Fi, - среди них производители счетчиков воды, тепла и газа.

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