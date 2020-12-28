В Сеть попали уникальные фото производства первого iPhone

Бывший инженер Apple Боб Барроу выложил в Twitter раритетные фото. На них запечатлено, как в 2007 году делают первые модели iPhone.

Сотрудники компании подключают смартфоны к оборудованию и проводят их тестирование. Процесс отображен на экранах гаджетов. Судя по всему, на фото попала фабрика Foxconn.

Photos from the iPhone factory, spring 2007. pic.twitter.com/MTsPaHoD66 — Bob Burrough (@bob_burrough) December 24, 2020

Комментаторы оценили фотографии по-разному. Одни признались, что от изображений исходят "угнтающие флюиды", другие поблагодарили автора за то, что он дал возможность увидеть, с чего все начиналось.

Выпущенный в 2007 году iPhone стал технологическим прорывом как для самой Apple, так и для всей отрасли в целом. Однако в то время компания была очень далека от нынешнего уровня контроля производства и цепочки поставок в целом.