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В Сеть попали уникальные фото производства первого iPhone

Текст:   Виктория Чернышева
28.12.2020,  
17:55
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Бывший инженер Apple Боб Барроу выложил в Twitter раритетные фото. На них запечатлено, как в 2007 году делают первые модели iPhone.

Сотрудники компании подключают смартфоны к оборудованию и проводят их тестирование. Процесс отображен на экранах гаджетов. Судя по всему, на фото попала фабрика Foxconn.

Комментаторы оценили фотографии по-разному. Одни признались, что от изображений исходят "угнтающие флюиды", другие поблагодарили автора за то, что он дал возможность увидеть, с чего все начиналось.

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Выпущенный в 2007 году iPhone стал технологическим прорывом как для самой Apple, так и для всей отрасли в целом. Однако в то время компания была очень далека от нынешнего уровня контроля производства и цепочки поставок в целом.

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Фото: Богдан Бобров/РГ
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