В Швеции на крупнейшей АЭС остановят один из реакторов

На крупнейшей в Швеции атомной электростанции "Рингхальс" отключат от электросети реактор "Рингхальс 1". Это произойдет прямо перед Новым годом.

В январе начнутся работы по окончательному выводу из эксплуатации и демонтажу реактора "Рингхальс 2", работа которого была остановлена еще в прошлом году.

Швеция закрывает два из четырех реакторов этой АЭС по решению парламента, которое было принято в начале года с перевесом всего в один голос. Все потому, что выводимые из строя энергетические установки выработали свой ресурс: они были построены в 1970-х годах. После этого в королевстве останется шесть действующих атомных реакторов.

В настоящий момент в Швеции существуют как сторонники, так и противники сохранения атомной энергетики. Противники апеллируют к итогам референдума 1980, проведённого после случившейся в 1979 году аварии на АЭС в США. Принятое тогда народом решение о закрытии АЭС привело к появлению дефицита электроэнергии в королевстве. В результате правительство в 2010 году, несмотря на протесты зеленых, стало обсуждать программу развития атомной энергетики.