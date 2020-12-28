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28.12.2020 10:52
Рубрика: Общество

Валерий Фальков: Дистанционное обучение, в целом, хуже очного

Текст: Мария Агранович
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

На сегодняшний день более 60 процентов российских студентов учатся в удаленном режиме. Об этом заявил в понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: iStock
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- У нас всего 64 процента студентов учатся дистанционно. Если смотреть по вузам, то примерно 40 процентов работают полностью дистанционно, - цитирует министра "Интерфакс".

По словам министра, качество дистанционного обучения хуже очного, но эта форма - вынужденная и требует совершенствования.

- Качество удаленного образования отличается от качества очного. И в целом, если оперировать большими числами, оно хуже. Одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда "по телевизору". Но это вынужденная необходимость, - подчеркнул Фальков.

При этом Валерий Фальков отметил, что удаленное обучение не стало заочным, оно все равно остается очным, так как отличие здесь не в способе преподавания, а в количестве учебных часов.

"Технология поменялась, а труд, который вынуждены потратить преподаватели, его меньше не стало, - сказал глава Минобрнауки.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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