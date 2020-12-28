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28.12.2020 17:45
Рубрика: Культура

Вячеслав Тельнов прокомментировал уход с поста главы Фонда кино

Текст: Сусанна Альперина

В понедельник, 28 декабря, стало известно о том, что Вячеслав Тельнов оставляет пост главы Фонда кино, который он занимал с ноября 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Этот правительственный документ можно прочитать на официальном интернет-портале правовой информации. В нем, в частности, говорится: "Освободить Тельнова Вячеслава Николаевича от должности исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по его просьбе".

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Обозреватель "РГ" попросила Вячеслава Тельнова прокомментировать ситуацию, он ответил коротко: "Ушел по собственному желанию. Все".

Слухи о том, что Тельнов оставит должность, циркулировали давно и своего апогея достигли в середине декабря. Министр культуры Ольга Любимова комментировала их для ТАСС. Она говорила о том, что "Фонд и отрасль готовы к кадровым изменениям, это факт. Но в первую очередь будем ориентироваться на задачи, которые важны для отрасли".

А задача на данный момент - и об этом также сказала Любимова - у Фонда кино следующая - распределить 4,2 млрд рублей, выделенных Правительством РФ на поддержку кинематографической отрасли. "Заниматься кадровыми перестановками в тот момент, когда нет подписи главы Фонда кино, совершенно недопустимо", - говорила министр.

Исходя из этого, если можно так выразиться, "коня меняют на переправе". В Фонде кино вовсю идет работа по распределению средств - заключаются договора. На выходные был опубликован список организаций кинематографии, которые получат поддержку. Времени на то, чтобы собрать и подать документы на субсидии было крайне мало. Сейчас нужно успеть оформить договорную часть. Более 54 продюсерских организации (которые занимаются производством кино), и 647 "осуществляющих показ фильмов" - то есть кинотеатров - получат выделенные государством по поручению президента средства. Кто подписывает в Фонде кино эти документы? Временно исполняющим обязанности исполнительного директора Фонда кино назначен Федор Соснов. Останется ли он на этой должности окончательно - покажет время. Соснов работает в Фонде кино давно и хорошо знаком со всеми нюансами работы. Перед Фондом сегодня стоят новые задачи и вызовы, так что от его руководства зависит многое.

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Что касается Вячеслава Тельнова, у него солидный послужной список. Он возглавлял Санкт-Петербургскую студию документальных фильмов, занимал пост генерального директора киностудии "Ленфильм", директора департамента кинематографии Министерства культуры. В Фонд кино он перешел с должности главы Госфильмофонда России. Нетрудно предположить, что специалисту с таким опытом работы отрасли найдется серьезное применение.

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