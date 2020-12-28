Виктор Клочай: "Мы гордимся своей причастностью к успехам отечественного авиапрома"

В пандемию нижегородская группа предприятий "Русполимет" не сбавила производственных темпов.

За последние 10 лет металлургический завод ПАО "Русполимет" (г. Кулебаки, Нижегородская обл.) провел масштабную модернизацию, приобрел новые компетенции, в том числе в сфере порошковой металлургии, и расширил рынки сбыта.

Проделанная работа позволила устойчиво пройти вызовы 2020 года. В условиях пандемии "Русполимету" и его дочерним предприятиям удалось нарастить объёмы производства. Активно продолжается также создание технопарка на территории входящего в группу "Русполимет" завода "Дробмаш". Вице-президент РСПП, Заслуженный металлург РФ, председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай - об отечественной авиации, производственных итогах группы и перспективах группы компаний ПАО "Русполимет".

Виктор Владимирович, хотели бы начать с пандемии коронавируса, которая заставила бизнес-сообщество пересмотреть свои планы на год. Какова обстановка на предприятиях группы компаний "Русполимет" к концу года? Удалось ли минимизировать последствия коронавирусного кризиса?

- Безусловно, коронавирус так или иначе сказывается на нашей жизни, и, конечно, это заболевание нельзя игнорировать. Мы с первого дня приняли все необходимые меры, чтобы работники чувствовали себя в безопасности, - на проходной установили тепловизоры, организовали дезинфекцию помещений, обеспечили сотрудников средствами индивидуальной защиты. Мы проанализировали заболеваемость работников завода за последние 13 лет, этот год у нас занимает седьмую строчку по количеству больничных листов.

Интервью Председателя совета директоров ПАО "Русполимет" В.В. Клочая Фото: Пресс-служба ПАО "Русполимет"

"Русполимет" и наши дочерние компании - "Гранком", "Завод вакуумной металлургии" и "Выксунский литейный завод" - предприятия непрерывно действующие, поэтому на их результатах пандемия несильно сказалась, но сказалась. Мы не снизили уровень производства по сравнению с прошлым годом. "Русполимет" не сильно добавил, но и не убавил. "Гранком" и "Завод вакуумной металлургии" - показали рост соответственно на 131% и 270%. Несколько увеличили производство "Дробмаш" и "Выксунский литейный завод". Но с точки зрения эффективности есть вопросы - мы не достигли тех показателей, на которые рассчитывали. Скажем, некоторые сложности для литейного завода представляют рост цен на лом.

Больше всего, наверное, пандемия повлияла на "Дробмаш" (завод дробильно-сортировочного оборудования в Выксе Нижегородской области, входит в группу "Русполимет" - ред.). Предприятие столкнулось с явно выраженным отказом от заказов, даже проавансированных. Очень рассчитываем, что ситуация будет нормализовываться.

Какое событие в этом году в стране вы бы назвали главным?

- Если по стратегической значимости, то главное событие, на мой взгляд, - это первые полеты двух новых самолетов МС-21-310 и ИЛ-114-300. Это событие считаю отправной точкой в возрождении отечественного авиапрома. Авиастроение - одна из стратегических отраслей стран. С точки зрения техники ИЛ-114 - по сей день самая топливоэффективная машина, по расходу топлива на одного пассажира имеет лучшие показатели. МС-21 - среднемагистральный самолет, который тоже очень востребован.

Мы должны сделать все, чтобы авиастроение в России развивалось. Это имеет и геополитическое, и морально-психологическое, и важнейшее экономическое, и научно-техническое значение. Авиастроение - локомотивная отрасль, которая развивает целый шлейф высокотехнологичных сфер, начиная, что называется, от "железа" - металлов специального назначения, включая титан, и заканчивая приборами, интерьерами, новыми материалами, то есть это целый шлейф, который совершенно меняет формат экономики. И то, что вектор развернулся, конечно, дорогого стоит и заслуживает самой высокой оценки работы людей, которые этот вектор развернули.

МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями ПД-14, в создании которого участвовал в том числе и "Русполимет".

- Да, верно. Я даже получил поздравления от директоров ряда компаний, поскольку наши кольцевые заготовки входят в комплектацию двигателя ПД-14. Поэтому, конечно, это событие должно воодушевить всех, и мы гордимся своей причастностью к успехам отечественного авиапрома. Мы должны обеспечивать производство хорошим темпом, мы должны обеспечивать высокий уровень качества, а если к этому прикладываются ещё и меры государственной поддержки, то это 100%-й успех.

В продолжение темы. Расскажите о сотрудничестве "Русполимета" с отечественными двигателестроителями.

- За последние 10 лет мы серьёзно модернизировали наше предприятие, фактически построили новый завод в старых корпусах. Только за последние три года инвестировали в группе более 5 млрд рублей. Если бы мы этого не делали, мы бы не росли каждый год. В результате мы расширили рынок. Пошли в новые отрасли - большую энергетику, судостроение, общее машиностроение. Расширили возможности и в авиапроме. Традиционно двигателестроители - это наши стратегические потребители. У нас добрые, хорошие отношения. Стараемся быть в курсе дел, соответствовать новым требованиям, скажем, по тому же двигателю ПД-14. Непосредственно главный конструктор Александр Александрович Иноземцев периодически проводит совещания, в которых участвуют все производители компонентов, в том числе и мы. Лично я и, думаю, все остальные абсолютно верим в то, что делает Иноземцев и его команда. Мы считаем, что это очень талантливые люди, которые заслуживают самых высоких слов благодарности за то, что смогли не только сохранить компетенции, но и воспитать молодых конструкторов, создать новые продукты.

Как обстоят дела с поставками "Русполимета" в судостроение, энергетическое и общее машиностроение, нефтегазовую отрасль. Не повлияла ли пандемия на их планы, объёмы?

- Была тревога весной, когда останавливались предприятия, некоторые стояли чуть ли не по месяцу. Но мы не останавливались, благодаря этому не создали рваного темпа работы у наших клиентов. По основным отраслям ничего не произошло, это достаточно серьёзные компании, крепкие, правильно управляемые - "Росатом", "ОДК". Единственное, где мы почувствовали провал, - это машиностроение, например, карьерная техника, экскаваторы. К сожалению, события в мировой экономике, связанные с пандемией, привели к тому, что этот сектор сильно приостановился. Например, наш "Дробмаш" тоже в этой зоне.

Кстати, возвращаясь к вопросу главных событий производственно-общественного характера, серьёзное событие внутри группы - создание первого образца роторного экскаватора на "Дробмаше". Несмотря на задержки с поставками европейских комплектующих из-за санкций и пандемии, предприятие завершает эту работу.

У "Дробмаша" была проблема продукта. До того, как мы на эту площадку пришли, завод больше двух лет был в банкротстве, и во время простоя, начиная с имущества и заканчивая интеллектуальной собственностью, растащили все. И здесь огромная благодарность Минпромторгу, нас поддержали и субсидией на НИОКР, и в виде мер поддержки через Фонд развития промышленности (ФРП). В результате была разработана линейка импортозамещающей самоходной дробильно-сортировочной техники. И экскаватор, на мой взгляд, ставит точку в этом вопросе. Теперь задача - вхождение в рынок.

На площадке "Дробмаша" сейчас формируется промышленный технопарк. Расскажите об этом, что уже сделано?

- Это была для нас такая неожиданная инициативная поддержка, со стороны правительства области и Минэкономразвития. Мы очень за это благодарны. Это очень серьёзный посыл к возрождению "Дробмаша" и формированию на этой площадке серьёзных технологических возможностей по мехобработке. Процесс идет. В технопарке создается центр коллективного пользования - станочный парк, который будет доступен всем резидентам. В общее пользование поступает как новое оборудование, так и уже имеющееся. Сегодня получили одну треть агрегатов, в мае следующего года поступит большая часть оборудования.

Сегодня в технопарке - 6 резидентов, по последней информации от руководителя проекта ещё 3 компании изъявили желание разместить свое производство. Радует, что это разработчики и производители очень высокотехнологичного оборудования: это современные электронно-лучевые агрегаты - одна из таких печей у нас построена, и мы очень довольны этим оборудлванием.

Понимаем, что получить такую меру поддержки - очень серьёзная ответственность, соответственно нужно дать эффект. Следующий год будет ключевым с точки зрения формирования центра коллективного использования технопарка. Рассчитываем, что число резидентов также будет расти.

Глава корпорации "ВСМПО-АВИСМА" в связи с экономическими последствиями пандемии ожидает в этому году снижения выручки компании почти на четверть. Как на этом фоне чувствует себя выпускающий титан и титановые сплавы "Завод вакуумной металлургии"?

- Надо понимать, что "ВСМПО-АВИСМА" - это системообразующее предприятие, серьёзнейший игрок на мировом рынке, чья загрузка зависит от того, как "дышат" рынки за пределами страны. Объёмы "Завода вакуумной металлургии" пока не покрывают даже наших собственных потребностей.

Мы мало используем титановой губки, в основном работаем с использованием лома титана - это электронно-лучевая печь, которая позволяет получать хорошее качество и вписывается в схему выплавки титановых сплавов в виде электронно-лучевого переплава с последующим вакуумно-дуговым. Хотя по классической схеме - двойного или тройного вакуумно-дугового переплава - также можем работать.

"Гранком", запустивший крупнейшее в стране производство порошковой металлургии, - флагманское предприятие группы на сегодняшний день. Каковы планы по дальнейшему развитию компании?

- Я бы сказал, что решения, которые мы приняли для развития порошковой металлургии, оказались стратегически верными. Изначально целью этого проекта было импортозамещение порошковой заготовки быстрорежущих и инструментальных сталей и сплавов. В Россию в год импортируется в среднем около 2,5 тысяч тонн таких порошков. По производственным мощностям сегодня мы эту потребность закрываем. Наша продукция уже на многих заводах присутствует. Это очень конкурентные позиции, наши конкуренты - шведы, американцы, немцы. С точки зрения качества и цены мы никому не проигрываем.

Есть и поставки на экспорт, но мы видим перспективы российского рынка и с удовольствием будем отдавать приоритеты нашим потребителям, которые активно внедряют новые технологии по использованию порошковых материалов - это и газостатирование, и MIM технологии, и 3D-принтеры.

Если помните, два года назад я говорил, что развивая порошковое направление, необходимо решить вопрос и с газостатированием. И сегодня ещё одно знаковое событие для нас - мы разработали документацию на несколько типов газостатов. Один газостат малой размерности на одном из заводов запустили, но ещё не сдали полностью, специалисты находятся там, это как раз делает "Дробмаш". В следующем году будем изготавливать два газостата уже серьёзного типоразмера на параметрах 2000 атмосфер и 1440 градусов, они необходимы под наши задачи.

Динамика мирового рынка порошковой металлургии - крутая экспонента. Считаем, что Россия не может отставать в этом направлении. А для этого требуются с одной стороны принтеры, с другой - газостаты. Технологии порошковой металлургии должны стать доступными, они позволяют значительно снизить расходный коэффициент, значительно улучшить качество и физические свойства изделия. Программа следующего года по "Гранкому" - почти удвоить объём реализации.

Справка

ПАО "Русполимет" (г. Кулебаки, Нижегородская область) - производитель спецсталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них (кольцевая продукция, поковки, прутки), в том числе с высокоточной мехобработкой, для авиации, судостроения, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.

"Гранком" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет", г. Кулебаки) осенью 2019 года запустил крупнейший в России комплекс по производству металлических порошков и гранул, а также изделий из них. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности РФ.

"Завод вакуумной металлургии" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет", г. Кулебаки) также построен на территории "Русполимета". Специализация - выплавка титана и титановых сплавов. Производственная мощность - до 2000 тонн титановой продукции в год.

"Выксунский литейный завод" (г. Выкса, Нижегородская область, входит в группу "Русполимет") - сталелитейное предприятие, производящее отливки из стали и серого чугуна. Мощность - 7000 тонн литейной продукции в год.

ЗАО "Дробмаш" (г. Выкса, Нижегородская область, входит в группу "Русполимет") - разработчик и производитель широкого спектра стационарного и мобильного дробильно-сортировочного оборудования для дорожно-строительной, металлургической, строительной, золотодобывающей и других отраслей промышленности. Предприятие - единственное в России и СНГ выпускает полностью мобильное ДСО.