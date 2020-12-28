Владимир Путин не исключил новых мер поддержки бизнеса

Правительство думает над возможностью дополнительных мер поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса. Об этом заявил президент на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в Кремле.

Владимир Путин попросил начать с оценок того, "как работают предложенные государством инструменты поддержки бизнеса в этих непростых условиях борьбы с пандемией". "Наверное, самое сложное за всю историю нашего института время работы было как раз в пандемию, потому что коронавирус принес очень много проблем в целом стране, но особенно для бизнеса, и особенно в этот раз как раз пострадал самый малый бизнес", - заметил Титов.

Каждые две недели проходит соцопрос, рассказал бизнес-омбудсмен. Сославшись на выборку в пять тысяч предпринимателей, он сообщил, что 83,7 процента - это бизнес, который задели проблемы, связанные с коронавирусом. Больше половины из них получили поддержку. "Всем, кто надеялся на эту поддержку, удалось ее получить, в целом нам удалось сохранить экономическую стабильность в стране", - заверил докладчик.

Но ситуация остается по-прежнему тяжелой, продолжил Титов. Из опрошенных 52 процента сказали, что в их регионе действуют ограничения. "Поэтому, в общем, бизнесу живется сегодня тоже непросто, хотя большое спасибо, сегодня мы видим, как и вы, и правительство проводите взвешенную политику по карантинным мерам, и в целом пока закрытия нет, и это очень хороший шаг, это, наверное, самое главное", - поблагодарил он. Титов привел цифры: 19 процентов респондентов указали, что снижение выручки превысило 80 процентов, и три процента заявили, что закрылись. Три четвертых, 76,9 процента, оценивают шансы на выживание своего бизнеса 50 на 50. Стабильно работали всего 13 процентов компаний.

Многие воспользовались мерами поддержки. Но пандемия продолжается, и, конечно, нет полного закрытия, но спрос еще не восстановился, некоторые сектора до сих пор не открылись, заметил бизнес-омбудсмен и предложил поговорить о возможности дополнительных мер. Например, больше всего востребован кредит под два процента, который не надо выплачивать, если штат сохранился. Этой мерой воспользовались 38,6 процента предпринимателей. Но почти половина опрошенных сказали, что для них будет очень сложно заплатить, сообщил Титов и попросил продлить возврат средств и облегчить требования - сейчас надо сохранять занятость 90 процентов, чтобы не возвращать кредит, а можно было бы снизить до 80. Потому что многие уходят с работы, поскольку подняли пособие по безработице. "Здесь мы можем посмотреть, это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим", - решил президент. "И если можно, там снизить до 80, а если возвращать половину взятого кредита, то до 60 процентов, если это возможно", - уточнил Титов. "Я подумаю. Хорошо", - ответил Путин.

Бизнес-омбудсмен сообщил, что 52,3 процента предпринимателей воспользовались налоговой реструктуризацией. Сейчас на три месяца продлена возможность возврата этих средств, но 49,5 процента заявили, что не смогут это сделать, сказал Титов. "Здесь важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний", - пояснил Путин. "Конечно, понятно, что бизнес любит поплакать иногда, но тем не менее..." - произнес бизнес-омбудсмен. "Во втором квартале вообще прощали долги", - напомнил он. "Там было много ограничений, в том числе был общенациональный локдаун", - прокомментировал президент. Но согласился, что ситуация непростая. "Мы это видим, и, конечно, правительство думает над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать", - заверил он.

83,7 процента - это бизнес, который в той или иной степени задели проблемы, связанные с коронавирусом

Титов также сказал, что индекс развития малого бизнеса на основе данных Сбербанка вырос за третий квартал по сравнению со вторым: то есть улучшилась ситуация с платежами и размером зарплат. "Снижение страховых взносов с 30 до 15 процентов привело к росту доходов бюджета", - заметил Путин. Зарплаты выросли на 8,3 процента, а отчисления в социальные фонды - на 9 процентов. "Если эта тенденция сохранится, то в четвертом квартале мы можем выйти на положительный эффект для бюджета и Пенсионного фонда", - констатировал бизнес-омбудсмен. "То есть это просто переход в "белую зону"", - сказал президент. 30 процентов - очень высокий уровень страховых платежей, и он во многом способствует развитию теневых зарплатных схем, считает Титов. "Анализ очень полезный, мы будем его использовать, конечно", - оценил Путин.