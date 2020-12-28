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28.12.2020 22:31
Рубрика: Общество

ВОЗ: Мутации коронавируса будут продолжаться

Текст: Марина Трубилина
Мутации коронавируса будут продолжаться, заявили представители Всемирной организации здравоохранения на брифинге в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ВОЗ будет внимательно следить за новыми вариантами вируса, сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Мутации - это естественный процесс, отметила она, на самом вирусе это особенно не сказывается, но необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса и призвал страны оперативно делиться информацией о новых штаммах.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании. Пока ничто не говорит о том, что новый вариант вируса более опасен с точки зрения смертности или госпитализации, но, по предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного.

Высокая эффективность вакцин не является залогом ликвидации вируса, сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС. Пока неизвестно, сможет ли мировое сообщество добиться такого охвата, чтобы полностью избавиться от него. "Самый вероятный вариант развития событий на ближайшее будущее, что коронавирус сохранится, но его распространение будет находиться на низком уровне, - заметил эксперт. - Пока мы не можем выйти на полную ликвидацию".

Главная цель вакцины, подчеркнул он, в том, чтобы снизить воздействие коронавируса на общество, то есть предотвратить смерти и тяжелое протекание заболевания, защитить наиболее уязвимые слои населения и медработников.

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