Врачи рассказали о правилах вручения денег в качестве подарков на Новый год

Наличные деньги - не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, они становятся настоящим рассадником микробов. Медики рассказали о том, как обезопасить купюры и того, кому они предназначены.

"Вирусы гриппа и коронавирус обычно дольше живут на твердых поверхностях и в теплой влажной среде. При этом жару CОVID-19 не любит. На поверхностях, которые обработали дезинфицирующими средствами, он просто погибнет", - цитирует РИА Новости завкафедрой вирусологии РМАНПО Елену Малинникову.

Вирус сохраняется на купюрах, если на них успел чихнуть простывший человек, разъясняют медики. Однако спустя несколько проведенных часов в сухом, хорошо проветриваемом, холодном месте, количество вируса на поверхностях резко уменьшается и в итоге он гибнет. Поэтому прежде чем складывать деньги в подарочный конверт специалисты советуют подержать их при минусовой температуре.

"Коронавирус очень чувствителен к холоду. Даже минимальный минус способен убить его в течение часа, а если мороз будет около десяти градусов, то для устранения вируса хватит минуты", - поясняет специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.