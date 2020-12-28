В центре внимания Верховного суда РФ оказался спор должника и кредиторов, которые посчитали возможным в счет долга забрать его единственное жилье, предложив человеку взамен меньшее. Житель Ижевска с этим не согласился, но местные суды встали на сторону кредиторов. Верховный суд, изучив спор, объяснил, что коллеги были не правы и квартиру должника трогать нельзя.

Один из главных страхов любого должника - страх лишиться жилья. До недавнего времени аксиомой считалось правило, что единственную квартиру не отнимут никогда и ни при каких обстоятельствах. Но в последнее время в этом появились сомнения.

Точно известно, что ипотечную квартиру за долги заберут однозначно, даже если она единственное жилье. Но и другое жилье можно потерять. Так во всяком случае объясняют должникам все кому не лень - от профессиональных коллекторов до юристов, которые ссылаются на судебную практику Так где же правда? В определении Верховного суда, которое посвящено должнику, у которого в собственности была хорошая двухкомнатная квартира в самом центре Ижевска площадью 40 кв. м.

Кредиторы нашего героя, а их было несколько, пришли к мысли, что тому хватит меньшей площади. Они решили продать единственное жилье должника, а взамен предоставить в два раза меньше. Верховный суд с этим не согласился.

Собственно история началась с того, что суд признал человека банкротом. По мнению его кредиторов, семьи у должника нет, а есть двухкомнатная квартира Эту квартиру, заявили кредиторы, сам хозяин сдает в аренду. Да и семьи, маленьких детей и прочего у человека тоже нет. Так что гражданину кредиторы нашли на окраине однушку в 19 квадратных метров. Самый крупный кредитор мужчины решил купить должнику эту однокомнатную квартиру, а дорогую двушку в центре продать. Разницу отправить в счет погашения долга.

Должник с таким решение не согласился и пошел в местный суд. Там он говорил, что жилье трогать нельзя. Сослался на статью 446 ГПК - "Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам". По мнению истца, размен жилья - нарушение его имущественных прав. И первый суд с таким погашением долга не согласился. Кредиторы оспорили такое решение. По их мнению, в регионе есть утвержденная норма жилплощади на человека, и она меньше, чем квадратных метров в предлагаемой однокомнатной квартире. Да и жизнь на окраине права должника, по их мнению, не нарушает. А еще кредиторы заявили, что гражданин не согласен расстаться с квартирой, чтобы не гасить долг. Итог - вторая инстанция пришла к выводу, что неприкасаемыми могут быть "только те жилые помещения, которые являются разумно достаточными для проживания". Апелляция посчитала, что размен позволяет "соблюсти баланс между интересами сторон: требования кредиторов можно удовлетворить за счет продажи единственного жилья, но при этом у гражданина-банкрота есть место для нормального существования".

Верховный суд запретил отбирать у банкрота единственное жилье, напомнив мнение об этом КС

Апелляция про однокомнатную квартиру сказала следующее: она - в городской черте и рядом с остановками общественного транспорта. В общем, переселить должника можно. Должник не согласился с насильственным пере­ездом и попросил Верховный суд проверить это решение. Верховный суд сказал, что кредиторам не запрещено принимать решения, выходящие за рамки вопросов, содержащихся в ст. 12 ("Собрание кредиторов") и ст. 213.8 ("Собрание кредиторов в случае банкротства гражданина") закона о банкротстве. Но в то же время кредиторы не должны нарушать конституционные права должника, включая право на жилище.

Так что Верховный суд запретил отбирать у банкрота единственное жилье, напомнив мнение по этому поводу Конституционного суда. Тот в 2012 году (Постановление № 11-П) сказал, что "иммунитет" нужен не для того, чтобы в любом случае сохранить за должником его жилье, а чтобы не допустить нарушения права на жилище, гарантировать банкроту жилплощадь, необходимую для нормального существования. Конституционный суд исключил возможность предоставления замещающего жилья до внесения изменений в законодательство.

А в нашем деле кредиторы произвольно определили разумно достаточный уровень обеспеченности жильем, хотя имеющуюся у должника квартиру нельзя признать для него роскошной.

Если гражданин не живет в единственном жилье, это не значит, что у него нет "иммунитета", подчеркнул Верховный суд. А то, что должник сделал из двухкомнатной квартиры офис и начал его сдавать "в коммерческих целях", не подтверждает того, что у него есть в собственности другое имущество.

Местное решение кредиторов, поддержанное апелляцией и кассацией, фактически лишило гражданина частной собственности, на которую нельзя обратить взыскание против его воли. Одновременно должнику навязали иное имущество, в приобретении которого он не заинтересован, подчеркнул Верховный суд.

Поэтому Верховный суд отменил акты апелляции и кассации и оставил в силе решение первой инстанции, то есть запретил кредиторам покупать должнику замещающее жилье.