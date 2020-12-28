Всероссийское общество глухих учредит совет по культуре

В работе круглого стола принимали участие крупнейшие общества, союзы и ассоциации неслышащих художников, поэтов, музыкантов, журналистов, такие как ГЕФЕСТ, "Мир тишины", Всероссийское телевидение глухих и др.
Советник президента ВОГ, художник Юрий Чернуха отметил, что новый совещательный орган укрепит позиции глухих творцов в диалоге с обществом и собственной организацией. "Творческие организации глухих делегируют в Совет своих представителей, и орган сможет формулировать консолидированную позицию по всем актуальным вопросам повестки дня. Важно понимать, что ни Центральное правление ВОГ, ни Министерство культуры РФ не могут коммуницировать по множеству разрозненных вопросов с каждой организацией по отдельности. А вот голос Совета по культуре глухих будет громким и точно не останется без ответа", - уверен и. о. новой организации.
Сегодня в структуре ВОГ находится более десяти творческих организаций, однако зачастую они не располагают необходимыми ресурсами для проведения кино- и театральных фестивалей, выставок и реализации других культурных проектов. Новый Совет при правлении поможет организациям получить необходимые финансовые и организационные ресурсы для своей деятельности.
Круглый стол стал частью вернисажа выставки глухих художников "И творчество, и чудотворство", которая открылась в Гостином дворе 25 декабря. Организаторами выставки выступили ВОГ и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП).
Министр культуры Ольга Любимова поддержала участников в приветственной телеграмме. "Особая чувственность, острота восприятия окружающего мира в совокупности с природным талантом и трудолюбием позволяет авторам создавать замечательные картины и скульптуры", - отметила министр.
Ольга Любимова выразила надежду, что первая выставка глухих в Гостином дворе вызовет неподдельный интерес у зрителей и откроет новые звезды во вселенной изобразительного искусства.
Министр также поблагодарила устроителей выставки: "Выражаю благодарность организаторам проекта - Всероссийскому обществу глухих и Национальному фонду поддержки правообладателей, и надеюсь, что в содружестве с творческими объединениями художников вы достигнете социально-значимых результатов в создании общества равных возможностей".
Президент ВОГ Станислав Иванов отметил, что выставка демонстрирует креативность глухого сообщества: "Всероссийское общество глухих и дальше будет поддерживать такие проекты. Здорово, что в это непростое время, в период пандемии нам удалось создать такое событие. Большое спасибо коллегам, партнерам, советникам, которые помогли все это организовать!"
Председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский заявил, что творчество - это базовый язык, общий для глухих и слышащих. "Во-первых, это потрясающе, во-вторых, красиво, в-третьих - талантливо, - отметил он. - Увиденное сегодня доказывает мою правоту в давнем споре со Станиславом Александровичем Ивановым. Я настаивал на том, что мир глухих и слышащих - один и тот же, просто мы говорим на разных языках. Так вот творчество - это такой праязык, понятный всем".
В творчестве все равны, полагает Андрей Кричевский: "Министр культуры верно заметила, что наша задача и во всех остальных областях жизни построить общество равных возможностей. Я уверен, что Станислав Александрович Иванов как новый президент Всероссийского общества глухих сделает для этого очень много и у него все получится. Мы же будем ему в этом помогать".
Заместитель генерального директора Национального фонда поддержки правообладателей Юлия Иванина призналась, что выставка глухих художников "самый красивый и душевный" из проектов, реализуемых Фондом. "Надеюсь, этот опыт сотрудничества положит начало большой истории совместной работы", - отметила она.
Политик и предприниматель Владимир Семаго выразил восхищение стремлением людей, "полагающих, что у них есть ограничения", внести свой вклад в культуру, поделиться уникальным опытом и ощущением жизни. "У многих людей, далеких от проблем сообщества, впечатление о неслышащих складывалось на основе старого фильма "Страна глухих". В среде глухих он воспринимается как не совсем точно отражающий ситуацию, внутреннее устройство сообщества. Сегодня Фонду кино и Министерству культуры необходимо подумать о новом произведении, которое давало бы иную картину, давало возможность понять, как люди существуют в пространствах, отличных от нашего", - считает он.
Владимир Семаго уверен, что глухие обладают собственным ресурсом и гораздо острее воспринимают многие события как на физическом, так и на духовном уровне.
Художник и советник президента ВОГ Юрий Чернуха отметил, что выставка открылась, несмотря на крайне неблагоприятные обстоятельства, связанные с пандемией и сжатыми сроками подготовки. "Есть хорошая пословица: если человек хочет, он ищет возможность, если не хочет - ищет причину. Мы хотели и сделали. Уверен, что это наш первый важный шаг к тому, чтобы познакомить слышащий мир с искусством глухих. Выставку удалось организовать за какие-то две недели. Без помощи НФПП это было бы невозможно", - отметил он.