Всероссийское общество глухих учредит совет по культуре

25 декабря советник президента Всероссийского общества глухих (ВОГ), художник Юрий Чернуха стал исполняющим обязанности руководителя Совета по культуре при Центральном правлении ВОГ. Новый совещательный орган было решено создать на круглом столе творческих организаций глухих, который состоялся в рамках выставки глухих художников "И творчество, и чудотворство" в Гостином дворе.

В работе круглого стола принимали участие крупнейшие общества, союзы и ассоциации неслышащих художников, поэтов, музыкантов, журналистов, такие как ГЕФЕСТ, "Мир тишины", Всероссийское телевидение глухих и др.

Советник президента ВОГ, художник Юрий Чернуха отметил, что новый совещательный орган укрепит позиции глухих творцов в диалоге с обществом и собственной организацией. "Творческие организации глухих делегируют в Совет своих представителей, и орган сможет формулировать консолидированную позицию по всем актуальным вопросам повестки дня. Важно понимать, что ни Центральное правление ВОГ, ни Министерство культуры РФ не могут коммуницировать по множеству разрозненных вопросов с каждой организацией по отдельности. А вот голос Совета по культуре глухих будет громким и точно не останется без ответа", - уверен и. о. новой организации.

Сегодня в структуре ВОГ находится более десяти творческих организаций, однако зачастую они не располагают необходимыми ресурсами для проведения кино- и театральных фестивалей, выставок и реализации других культурных проектов. Новый Совет при правлении поможет организациям получить необходимые финансовые и организационные ресурсы для своей деятельности.

Круглый стол стал частью вернисажа выставки глухих художников "И творчество, и чудотворство", которая открылась в Гостином дворе 25 декабря. Организаторами выставки выступили ВОГ и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП).

Министр культуры Ольга Любимова поддержала участников в приветственной телеграмме. "Особая чувственность, острота восприятия окружающего мира в совокупности с природным талантом и трудолюбием позволяет авторам создавать замечательные картины и скульптуры", - отметила министр.

Ольга Любимова выразила надежду, что первая выставка глухих в Гостином дворе вызовет неподдельный интерес у зрителей и откроет новые звезды во вселенной изобразительного искусства.

Министр также поблагодарила устроителей выставки: "Выражаю благодарность организаторам проекта - Всероссийскому обществу глухих и Национальному фонду поддержки правообладателей, и надеюсь, что в содружестве с творческими объединениями художников вы достигнете социально-значимых результатов в создании общества равных возможностей".

Президент ВОГ Станислав Иванов отметил, что выставка демонстрирует креативность глухого сообщества: "Всероссийское общество глухих и дальше будет поддерживать такие проекты. Здорово, что в это непростое время, в период пандемии нам удалось создать такое событие. Большое спасибо коллегам, партнерам, советникам, которые помогли все это организовать!"

Председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский заявил, что творчество - это базовый язык, общий для глухих и слышащих. "Во-первых, это потрясающе, во-вторых, красиво, в-третьих - талантливо, - отметил он. - Увиденное сегодня доказывает мою правоту в давнем споре со Станиславом Александровичем Ивановым. Я настаивал на том, что мир глухих и слышащих - один и тот же, просто мы говорим на разных языках. Так вот творчество - это такой праязык, понятный всем".

В творчестве все равны, полагает Андрей Кричевский: "Министр культуры верно заметила, что наша задача и во всех остальных областях жизни построить общество равных возможностей. Я уверен, что Станислав Александрович Иванов как новый президент Всероссийского общества глухих сделает для этого очень много и у него все получится. Мы же будем ему в этом помогать".

Заместитель генерального директора Национального фонда поддержки правообладателей Юлия Иванина призналась, что выставка глухих художников "самый красивый и душевный" из проектов, реализуемых Фондом. "Надеюсь, этот опыт сотрудничества положит начало большой истории совместной работы", - отметила она.

Политик и предприниматель Владимир Семаго выразил восхищение стремлением людей, "полагающих, что у них есть ограничения", внести свой вклад в культуру, поделиться уникальным опытом и ощущением жизни. "У многих людей, далеких от проблем сообщества, впечатление о неслышащих складывалось на основе старого фильма "Страна глухих". В среде глухих он воспринимается как не совсем точно отражающий ситуацию, внутреннее устройство сообщества. Сегодня Фонду кино и Министерству культуры необходимо подумать о новом произведении, которое давало бы иную картину, давало возможность понять, как люди существуют в пространствах, отличных от нашего", - считает он.

Владимир Семаго уверен, что глухие обладают собственным ресурсом и гораздо острее воспринимают многие события как на физическом, так и на духовном уровне.

Художник и советник президента ВОГ Юрий Чернуха отметил, что выставка открылась, несмотря на крайне неблагоприятные обстоятельства, связанные с пандемией и сжатыми сроками подготовки. "Есть хорошая пословица: если человек хочет, он ищет возможность, если не хочет - ищет причину. Мы хотели и сделали. Уверен, что это наш первый важный шаг к тому, чтобы познакомить слышащий мир с искусством глухих. Выставку удалось организовать за какие-то две недели. Без помощи НФПП это было бы невозможно", - отметил он.