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Видеохостинг YouTube назвал самые популярные видеоигры 2020 года. Первое место заняла Minecraft - видеоролики с этой игрой в совокупности собрали 201 млрд просмотров. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в два раза - в 2019 году эта игра собрала 100 млрд просмотров.
Люди используют видеоигры для психологической разрядки. Фото: iStock

"Уникальность Minecraft в том, что это, с одной стороны, идеальная "песочница", где можно все (особенно с различными модами), а с другой - это все-таки полноценная игра, где даже есть элемент выживания, кроме того, в нее можно играть как в конструктор. В этой игре очень много механик и каждый может найти что-то свое", - отмечает игровой журналист и видеоблогер Денис Русаков.

Фото: CD Projekt RED
Названы игры с лучшей графикой за 2020 год

На втором месте находится Roblox с 76 млрд просмотров, на третьем - Garena Free Fire с 72 млрд просмотров, на четвертом - Grand Theft Auto V с 70 млрд и на пятом месте - Fortnite с 67 млрд просмотров. Пользователи потратили на просмотр роликов по видеоиграм более 100 млрд часов, или 11,5 млн лет.

По прогнозу аналитического агентства IDC, по итогам 2020 года суммарная выручка индустрии видеоигр составит 179,7 млрд долларов, по сравнению с прошлым годом доход индустрии увеличился на 20%. "В 2021 году видеоигровая отрасль продолжит расти, - полагает Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. - Сегодня это полноценный и наиболее быстрорастущий сегмент индустрии развлечений. Видеоигры уже заработали больше, чем кинотеатры в 2019 году (100 млрд долларов) и музыка (20 млрд)".

По словам эксперта, главными трендами наступающего года станут виртуальная реальность, облачный гейминг и растущая фотореалистичность. "Уровень графики в играх непрерывно повышается, они все больше напоминают кино по уровню достоверности и детализации, - продолжает Мешалкин. - Я думаю, что в ближайшие годы эта граница между геймингом и кинематографом совсем сотрется, и мы все будем "играть в интерактивное кино". Да и стоимость разработки современных игр потихоньку приближается к стоимости производства фильмов. Киану Ривз, например, там уже появляется".

Cпециалист уверен, что в ближайшем будущем мы увидим все больше пересечений между индустрией видеоигр и фильмами. "Современные игры становятся сценой для других представителей индустрии развлечений, шоу-бизнеса или искусства. В играх проводятся концерты, премьеры фильмов - например, трейлер фильма "Довод" был представлен в Fortnite. И, наконец, игры - это платформа коммуникации. Люди в играх знакомятся, общаются, находят психологическую разрядку. Думаю, это один из важнейших трендов в видеоиграх", - заключает он.

По оценке PwC, российский рынок видеоигр и киберспорта занимает 11-е место в мире и пятое в Европе по объему. Всего в России от 30 млн до 50 млн геймеров. К 2022 году выручка от видеоигр в России составит 2,8 млрд долларов.

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