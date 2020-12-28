За время пандемии Татьяне Москальковой поступило более 9 тысяч жалоб

Более 9 тысяч жалоб поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за время пандемии. Более 5 тысячам граждан удалось помочь в восстановлении их нарушенных прав.

- Распространение COVID-19 стало в этом году глобальным вызовом для человечества, затронуло практически все сферы общественной жизни. С первых дней пандемии мы почувствовали востребованность в нашем институте, - пишет Татьяна Москалькова в своем Instagram.

Полученные омбудсменом в этот период обращения касались защиты трудовых прав, вопросов разделенности семей в условиях закрытых границ, трудностей возвращения на родину из-за ограничений авиасообщения, свободы передвижения на территории России в период ограничительных мер, а также условий нахождения в обсерваторах.⠀

- Работа по обращениям граждан не останавливалась ни на один день, - пишет Татьяна Москалькова. - В течение суток в режиме удаленного доступа рассматривались срочные жалобы, поступающие на специально созданную "горячую линию".

Специалистам "горячей линии" пришлось не только оперативно реагировать на обращения граждан, но и оказывать им психологическую помощь.

Проходил и прием граждан, но в дистанционном режиме.

В результате этой работы были восстановлены нарушенные права более 5 тыс. человек.