Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 450-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции""

Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса в 2021 году 22:00
В ФРГ назвали гиперзвуковое оружие кошмаром для безопасности Европы 21:44
Левандовский стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards 21:37
Самая дорогая квартира в Москве продается за 2,7 млрд рублей 21:26
Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в Чечне 21:09
За сутки в ВС РФ от коронавируса вылечились 202 военнослужащих 21:05
Дед Мороз выбрал "Буханку" для своей мобильной усадьбы 21:04
На юге Петербурга 20 тысяч человек остались без света 21:03
В Татарстане от COVID-19 вылечили 101-летнюю женщину 20:48
Песков назвал ошибкой слова Зеленского о Великой Отечественной войне 20:44
Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до четырех 19:46
Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии 18:48
В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку 17:49
Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте 17:44
В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата 17:34
"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона 17:07
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 17:04
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 16:55
Завершены съемки нового "Властелина колец" 16:53
В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку 16:45
Назван неожиданный симптом рака печени 16:41
Добронравов объяснил успех фильма "Т-34" 16:37
Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной 16:31
У президента Абхазии диагностировали коронавирус 16:29
В московском метро мужчина устроил дебош и умер 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 450-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции""

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 июля 2020 года N 215-ФЗ "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4741) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1 слова "до 1 октября 2020 года" заменить словами "до 1 мая 2021 года";

2) в части 5 статьи 2 слова "по 31 декабря 2020 года" заменить словами "по 1 июля 2021 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин