Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 450-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции""

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 июля 2020 года N 215-ФЗ "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4741) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1 слова "до 1 октября 2020 года" заменить словами "до 1 мая 2021 года";

2) в части 5 статьи 2 слова "по 31 декабря 2020 года" заменить словами "по 1 июля 2021 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин