Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 447-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 70; N 49, ст. 7524) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 дополнить словами "и отношения между кредиторами и третьими лицами по поводу финансирования участия кредиторов в предоставлении заемщику займа или кредита";

2) в статье 2:

а) в части 1 слова "в собственность заемщика" заменить словом "заемщику";

б) в части 5 слова "с одним или несколькими будущими участниками синдиката кредиторов договор" заменить словами "с несколькими будущими участниками синдиката кредиторов договоры";

в) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Договор синдицированного кредита (займа) считается заключенным также в случае, если между заемщиком и кредитором ранее был заключен кредитный договор или между заемщиком и займодавцем был заключен договор займа и стороны такого кредитного договора или договора займа соответственно впоследствии заключили с третьим лицом (третьими лицами) соглашение, в силу которого третье лицо (третьи лица) принимает на себя обязанность согласованно с первоначальным кредитором (займодавцем) предоставить или предоставлять заемщику денежные средства в установленных указанным соглашением размере и сроки и (или) вступает в первоначальное обязательство на стороне кредитора (статья 321 Гражданского кодекса Российской Федерации). Договор синдицированного кредита (займа) считается заключенным также в случае, если между заемщиком и кредитором ранее был заключен кредитный договор или между заемщиком и займодавцем был заключен договор займа, требования из которых были уступлены кредитором частично новому кредитору или новым кредиторам, если при этом между кредитором и новым кредитором или новыми кредиторами заключено соглашение о порядке принятия всеми кредиторами решений и исполнения ими обязанностей в отношении заемщика и иных лиц в связи с предоставлением заемщику кредита (займа), его обслуживанием и возвратом (межкредиторское соглашение), и заемщик в любое время дал согласие на применение к отношениям с его участием правил настоящего Федерального закона об обязательстве из договора синдицированного кредита (займа). Если иное не предусмотрено соглашением, условия кредитного договора или договора займа об обеспечении возникших из него обязательств, соглашения об обеспечении возникших из кредитного договора или договора займа обязательств сохраняют свою силу и распространяются на обязательства по договору синдицированного кредита (займа), заключенному в порядке, предусмотренном настоящей частью.";

3) в статье 3:

а) в части 3 слова "синдицированного кредита (займа) на сходных условиях" заменить словами ", в соответствии с которыми заказчику могут быть предоставлены денежные средства на условиях их возврата и платности на цели, предусмотренные договором об организации синдицированного кредита (займа), либо оказаны услуги по организации такого предоставления";

б) часть 4 дополнить словами "либо по поводу заключения с лицами, не участвующими в договоре об организации синдицированного кредита (займа), сделок, имеющих целью предоставление таким лицам прав или обязанностей кредитора по договору синдицированного кредита (займа) с тем же заказчиком на цели, предусмотренные договором об организации синдицированного кредита (займа), или предоставление лицу, участвующему в договоре об организации синдицированного кредита (займа), денежных средств для исполнения этим лицом всех или части своих обязательств по договору синдицированного кредита (займа) либо для полного или частичного возмещения суммы кредита, предоставленного таким лицом в связи с исполнением договора синдицированного кредита (займа)";

4) в статье 4:

а) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Договором синдицированного кредита (займа) должно быть предусмотрено, что кредитный управляющий (один из участников синдиката кредиторов или иное лицо) ведет реестр участников синдиката кредиторов, включающий в том числе сведения о размере их прав (требований), об основаниях возникновения этих прав (требований), о предоставленном им обеспечении и размере всех предоставленных заемщику каждым из участников синдиката кредиторов денежных средств (далее - реестр участников синдиката кредиторов), а также в порядке, предусмотренном договором синдицированного кредита (займа), от имени и в интересах всех участников синдиката кредиторов осуществляет следующие их права в отношениях с заемщиком или третьими лицами:";

пункт 1 дополнить словами ", в том числе действуя в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в качестве конкурсного кредитора";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) подает от имени участников синдиката кредиторов в арбитражный суд заявление о признании заемщика или лица, предоставившего обеспечение по обязательствам заемщика, банкротом.";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В случае заключения участниками синдиката кредиторов договора управления залогом кредитный управляющий обязан запрашивать у управляющего залогом информацию о сторонах договора управления залогом - участниках синдиката кредиторов и об основаниях возникновения их требований, а управляющий залогом обязан предоставлять кредитному управляющему такую информацию. Управляющий залогом обязан незамедлительно уведомлять кредитного управляющего об изменениях обстоятельств, о которых ему было сообщено ранее.";

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. В целях осуществления прав кредиторов по договору синдицированного кредита (займа), в том числе для принятия поступающих от заемщика или третьих лиц денежных средств, кредитный управляющий вправе открыть, а в случаях, предусмотренных договором синдицированного кредита (займа), обязан открыть номинальный счет, бенефициарами по которому являются все участники синдиката кредиторов, а также могут являться кредитный управляющий и управляющий залогом, не являющиеся участниками синдиката кредиторов, если договором синдицированного кредита (займа) предусмотрена обязанность заемщика по выплате вознаграждения кредитному управляющему и управляющему залогом. Если иное не предусмотрено договором синдицированного кредита (займа), кредитный управляющий вправе самостоятельно выбрать банк, в котором подлежит открытию номинальный счет, в том числе из числа участников синдиката кредиторов.";

г) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "После включения в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" единого требования участников синдиката кредиторов в реестр требований кредиторов права залогодержателей - участников синдиката кредиторов, предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", осуществляет кредитный управляющий, в том числе в случае, если участниками синдиката кредиторов заключен договор управления залогом, обеспечивающим обязательства по договору синдицированного кредита (займа).";

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Участники синдиката кредиторов не вправе самостоятельно осуществлять права по договору синдицированного кредита (займа), осуществление которых возложено на кредитного управляющего законом или договором синдицированного кредита (займа), до момента прекращения договора синдицированного кредита (займа), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или договором синдицированного кредита (займа), один или несколько участников синдиката кредиторов вправе самостоятельно требовать возврата заемщиком полученных денежных средств и уплаты предусмотренных договором синдицированного кредита (займа) платежей, по которым допущена просрочка, в размере доли указанного участника синдиката или нескольких указанных участников синдиката кредиторов в составе прав (требований) по договору синдицированного кредита (займа), определенной в соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, при этом договором синдицированного кредита (займа) может быть ограничено право одного или нескольких участников синдиката кредиторов предъявлять требования, возникающие из договоров об обеспечении обязательств заемщика по договору синдицированного кредита (займа).";

е) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Договором синдицированного кредита (займа) может быть предусмотрено, что один или несколько участников синдиката кредиторов, за исключением кредитного управляющего, вправе самостоятельно обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом и участвовать в деле о банкротстве должника или участвовать в деле о банкротстве должника в соответствии с положениями статьи 2239 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и положениями настоящего Федерального закона. Кредитный управляющий не вправе самостоятельно обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом и участвовать в деле о банкротстве должника в качестве одного из участников синдиката кредиторов и обязан осуществлять свои полномочия при участии в деле о банкротстве должника в качестве кредитного управляющего, в том числе обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом от имени синдиката кредиторов, в соответствии с решением участников синдиката кредиторов, предусмотренным статьей 51 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если каждый участник синдиката кредиторов действует самостоятельно. В целях самостоятельного обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом или участия в деле о банкротстве должника участник синдиката кредиторов вправе запросить у кредитного управляющего сведения о размере его доли в составе прав (требований) по договору синдицированного кредита (займа). Не позднее двух рабочих дней со дня получения данного запроса кредитный управляющий обязан определить долю указанного участника синдиката кредиторов в составе прав (требований) по договору синдицированного кредита (займа) в соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона и уведомить о ее размере указанного участника синдиката кредиторов. В случае, если право участника синдиката кредиторов на самостоятельное обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом предусмотрено договором синдицированного кредита (займа), участник, намеревающийся самостоятельно обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, обязан уведомить кредитного управляющего о самостоятельном обращении в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом до дня такого обращения. Со дня получения кредитным управляющим уведомления о самостоятельном обращении в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом участник синдиката кредиторов вправе самостоятельно обратиться в арбитражный суд с указанным заявлением и осуществлять иные права в деле о банкротстве, за исключением права на получение исполнения по обязательству. В случае, если право на самостоятельное участие в деле о банкротстве должника предусмотрено договором синдицированного кредита (займа), участник синдиката кредиторов вправе направить в течение десяти рабочих дней со дня опубликования сообщения о введении первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, как по заявлению кредитного управляющего, так и по заявлению стороннего кредитора, не являющегося участником синдиката кредиторов, кредитному управляющему уведомление о самостоятельном осуществлении своих прав в деле о банкротстве. В случае, если ранее этот участник синдиката кредиторов заявил о самостоятельном осуществлении своих прав в деле о банкротстве в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, направление указанного уведомления не требуется. Со дня направления указанного уведомления либо, если ранее этот участник синдиката кредиторов заявил о самостоятельном осуществлении своих прав в деле о банкротстве в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, со дня опубликования сообщения о введении первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, участник синдиката кредиторов вправе самостоятельно обратиться в суд с заявлением о включении его требования в реестр требований кредиторов должника и осуществлять иные права в деле о банкротстве, за исключением права на получение исполнения по обязательству. Денежные средства, причитающиеся самостоятельно обратившемуся с заявлением о банкротстве должника и самостоятельно участвующему в деле о банкротстве должника участнику синдиката кредиторов в случае удовлетворения его требований, зачисляются на счет, открытый кредитным управляющим. Если являющийся залогодержателем участник синдиката кредиторов (за исключением случаев, когда такой участник синдиката кредиторов является единственным залогодержателем) в соответствии с настоящей частью самостоятельно предъявил свои требования к должнику, старшинство залогов изменяется (статья 342 Гражданского кодекса Российской Федерации), и этот участник синдиката кредиторов со дня включения его требования в реестр требований кредиторов признается последующим залогодержателем по отношению к оставшимся участникам синдиката кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника (предшествующие залогодержатели). В случае самостоятельного предъявления участником синдиката кредиторов требований к должнику со дня включения таких требований в реестр требований кредиторов общий размер требований всех оставшихся участников синдиката кредиторов - предшествующих залогодержателей уменьшается на определенную в соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона сумму, при этом залог сохраняется в первоначальном объеме и обеспечивает требования участников синдиката кредиторов - предшествующих залогодержателей, а также участника синдиката кредиторов - последующего залогодержателя. Предусмотренные настоящей частью положения, относящиеся к самостоятельно обратившемуся с заявлением о банкротстве должника и самостоятельно участвующему в деле о банкротстве участнику синдиката кредиторов, применяются также к лицам, к которым права этого участника синдиката кредиторов переходят по сделке или на основании закона.";

ж) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: "Договором синдицированного кредита (займа) на заемщика могут быть возложены обязанности по выплате вознаграждения кредитному управляющему и возмещению его расходов, а также по выплате вознаграждения управляющему залогом и возмещению его расходов.";

з) в части 12 слова "предоставление этих полномочий иному участнику синдиката кредиторов" заменить словами "предоставление этих полномочий другому участнику синдиката кредиторов или иному лицу";

5) в статье 5:

а) в пункте 2 части 2 слова "большинства голосов участников синдиката кредиторов" заменить словами "количества голосов участников синдиката кредиторов, необходимых для принятия решения";

б) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

"41. Если иное не предусмотрено договором синдицированного кредита (займа), в случае самостоятельного обращения участника синдиката кредиторов в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом или самостоятельного участия одного или нескольких участников синдиката кредиторов в деле о банкротстве должника в соответствии с положениями статьи 2239 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и положениями настоящего Федерального закона такой участник синдиката кредиторов не имеет права голосовать при принятии участниками синдиката кредиторов решений по всем или некоторым вопросам, связанным с разбирательством дела о банкротстве этого должника в арбитражном суде.

42. Решение участников синдиката кредиторов может быть оспорено участником синдиката кредиторов в течение тридцати дней со дня вынесения этого решения, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 51 настоящего Федерального закона.";

6) дополнить статьей 51 следующего содержания:

"Статья 51. Порядок принятия участниками синдиката кредиторов решения о подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом и исполнение этого решения

1. Если иное не предусмотрено договором синдицированного кредита (займа), любой участник синдиката кредиторов вправе обратиться к иным участникам синдиката кредиторов с предложением рассмотреть вопрос о подаче в арбитражный суд заявления о признании заемщика или лица, предоставившего обеспечение по обязательствам заемщика, банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", направив соответствующее уведомление кредитному управляющему, который обязан уведомить остальных участников синдиката кредиторов о поступившем предложении и предложить участникам синдиката кредиторов рассмотреть в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Федерального закона, вопрос о подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. Кредитный управляющий также по своей инициативе вправе предложить рассмотреть указанный вопрос.

2. Решение участников синдиката кредиторов о подаче заявления о признании должника банкротом принимается двумя третями от общего числа голосов участников синдиката кредиторов, если иное не предусмотрено договором синдицированного кредита (займа). В протоколе о результатах голосования участников синдиката кредиторов должны быть указаны сведения об участниках синдиката кредиторов, голосовавших за подачу в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом или против этого, и о количестве принадлежащих им голосов. Решение участников синдиката кредиторов о подаче заявления о признании должника банкротом может быть оспорено участником синдиката кредиторов в течение десяти дней со дня вынесения этого решения. Один или несколько участников синдиката кредиторов при рассмотрении собранием участников синдиката кредиторов вопроса о подаче в арбитражный суд заявления о признании заемщика или лица, предоставившего обеспечение по обязательствам заемщика, банкротом вправе сделать заявление о самостоятельном осуществлении своих прав в деле о банкротстве, при этом в протоколе собрания участников синдиката кредиторов должны быть указаны сведения о таких участниках синдиката кредиторов. Не позднее двух рабочих дней со дня составления протокола кредитный управляющий обязан определить долю участника синдиката кредиторов, сделавшего заявление о самостоятельном участии в деле о банкротстве, в составе прав (требований) по договору синдицированного кредита (займа) в соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона и уведомить о ее размере этого участника синдиката кредиторов.

3. В случае принятия участниками синдиката кредиторов решения о подаче заявления о признании должника банкротом кредитный управляющий обязан подать такое заявление в арбитражный суд в срок, указанный в решении участников синдиката кредиторов, в том числе если один или несколько участников синдиката кредиторов оспорили решение участников синдиката кредиторов о подаче заявления о признании должника банкротом (часть 2 настоящей статьи). В случае введения в отношении должника первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, кредитный управляющий обязан направить заявление о включении единого требования, возникшего из договора синдицированного кредита (займа), в реестр требований кредиторов должника, если иное не предусмотрено решением собрания участников синдиката кредиторов.

4. После подачи кредитным управляющим в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом кредитный управляющий обязан отдельно отражать в реестре участников синдиката кредиторов права (требования) участников синдиката кредиторов, вошедшие в состав единого требования, возникшего из договора синдицированного кредита (займа), и не вошедшие в состав этого единого требования права (требования) тех участников синдиката кредиторов, которые самостоятельно осуществляют свои права в деле о банкротстве.

5. Если иное не предусмотрено договором синдицированного кредита (займа), кредитный управляющий участвует в собрании кредиторов, проводимом в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в том числе выступает по вопросам повестки дня и голосует на указанном собрании в соответствии с решением участников синдиката кредиторов, принятым двумя третями от общего числа голосов участников синдиката кредиторов.

6. Стороны договора синдицированного кредита (займа) не вправе оспаривать действия кредитного управляющего, совершаемые им в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве. В случае совершения кредитным управляющим действий в нарушение условий осуществления его полномочий участники синдиката кредиторов вправе потребовать возмещения кредитным управляющим убытков, если договором синдицированного кредита (займа) размер ответственности кредитного управляющего не ограничен суммой реального ущерба, и уплаты предусмотренной договором неустойки в соответствии с частью 10 статьи 4 настоящего Федерального закона.";

7) часть 2 статьи 7 после слов "от третьих лиц" дополнить словами ", в том числе от управляющего залогом,", дополнить предложением следующего содержания: "Полученные кредитным управляющим денежные средства, вырученные от реализации заложенного имущества в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве, распределяются кредитным управляющим между участниками синдиката кредиторов - предшествующими залогодержателями и участниками синдиката кредиторов - последующими залогодержателями пропорционально размеру предоставленных ими заемщику денежных средств синдицированного кредита (займа), в отношении которых срок возврата уже наступил, если иной порядок распределения полученных кредитным управляющим денежных средств не установлен договором синдицированного кредита (займа).";

8) в статье 8:

а) часть 5 дополнить словами "на определенное лицо или на перевод своей обязанности по предоставлению кредита (займа) на любое лицо из неопределенного круга лиц, которые могут быть участниками синдиката кредиторов в соответствии с настоящим Федеральным законом";

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. В случае одновременной передачи участником синдиката кредиторов его прав и обязанностей по договору синдицированного кредита (займа) полностью или в части другому лицу (статья З923 Гражданского кодекса Российской Федерации) новым участником синдиката кредиторов может быть только лицо, которое вправе выступать участником синдиката кредиторов в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 101 настоящего Федерального закона. Одновременная передача участником синдиката кредиторов его прав и обязанностей по договору синдицированного кредита (займа) другому лицу допускается исключительно вместе с передачей прав по сделкам об обеспечении синдицированного кредита (займа), а также прав, возникающих из договоров синдицированного кредита (займа), указанных в части 4 статьи 2 настоящего Федерального закона. Договор синдицированного кредита (займа) может содержать заранее данное согласие заемщика на одновременную передачу участником синдиката кредиторов его прав и обязанностей по договору синдицированного кредита (займа) определенному лицу или любому лицу из неопределенного круга лиц, которые могут быть участниками синдиката кредиторов в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Кредитный управляющий сохраняет свои полномочия, указанные в статье 4 настоящего Федерального закона, при совершении им уступки прав (требований) по отношению к заемщику, принадлежащих ему на основании договора синдицированного кредита (займа), при переводе своего долга по договору синдицированного кредита (займа) на другое лицо или при одновременной передаче всех или части своих прав и обязанностей по договору синдицированного кредита (займа) другому лицу, если договором синдицированного кредита (займа) или решением участников синдиката кредиторов, принимаемым в порядке, предусмотренном договором синдицированного кредита (займа), не предусмотрено иное.";

9) дополнить статьей 101 следующего содержания:

"Статья 101. Соглашение о финансировании участия в кредите (займе)

1. Участник синдиката кредиторов или лицо, которое может быть участником синдиката кредиторов в соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, вправе заключить с третьим лицом (далее - внешний участник) соглашение о финансировании участия в кредите (займе), в силу которого внешний участник обязуется предоставить или предоставлять участнику синдиката кредиторов либо лицу, которое может быть участником синдиката кредиторов, определенную сумму денежных средств, а участник синдиката кредиторов обязуется заключить договор синдицированного кредита (займа) и (или) осуществлять от своего имени права и исполнять обязанности по договору синдицированного кредита (займа), по межкредиторскому соглашению и по договору управления залогом, в том числе использовать полученные от внешнего участника денежные средства для исполнения всех или части своих обязательств по договору синдицированного кредита (займа) либо для полного или частичного возмещения суммы кредита, предоставленного в связи с исполнением договора синдицированного кредита (займа) до заключения соглашения о финансировании участия в кредите (займе), а также после получения исполнения по договору синдицированного кредита (займа) обязуется передать внешнему участнику денежные средства в размере и порядке, которые предусмотрены данным соглашением.

2. Внешний участник не приобретает прав и обязанностей кредитора по договору синдицированного кредита (займа), за исключением случаев, если соглашением о финансировании участия в кредите (займе) допускается возможность перехода к нему прав и обязанностей участника синдиката кредиторов, кроме обязанностей участника синдиката кредиторов по выдаче кредита (займа), при наступлении указанных в этом соглашении обстоятельств. Если иное не предусмотрено соглашением, в случае введения в отношении участника синдиката кредиторов первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", его права и обязанности по договору синдицированного кредита (займа), кроме обязанностей участника синдиката кредиторов по выдаче кредита (займа), переходят к внешнему участнику со дня введения в отношении участника синдиката кредиторов первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве. В случаях, предусмотренных настоящей частью, права (требования) участника синдиката кредиторов по договору синдицированного кредита (займа) переходят к внешнему участнику в объеме, соответствующем размеру денежных средств (с учетом переданных участником синдиката кредиторов внешнему участнику денежных средств, полученных по договору синдицированного кредита (займа), предоставленных внешним участником участнику синдиката кредиторов для исполнения всех или части его обязательств по договору синдицированного кредита (займа) либо для полного или частичного возмещения суммы кредита, предоставленного в связи с исполнением договора синдицированного кредита (займа) до заключения соглашения о финансировании участия в кредите (займе). Если право (требование) по договору синдицированного кредита (займа) не перешло к внешнему участнику и обязательства заемщика по договору синдицированного кредита (займа), а также обязательства лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору синдицированного кредита (займа), прекратились по основаниям, не связанным с удовлетворением требований участника синдиката кредиторов по договору синдицированного кредита (займа), обязательство по передаче участником синдиката кредиторов денежных средств внешнему участнику, возникшее из соглашения о финансировании участия в кредите (займе), считается прекратившимся в соответствующей части в день прекращения обязательств заемщика по договору синдицированного кредита (займа) и обязательств лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору синдицированного кредита (займа), если иное не предусмотрено соглашением о финансировании участия в кредите (займе).

3. Соглашением о финансировании участия в кредите (займе) может быть предусмотрено, что участник синдиката кредиторов обязан соблюдать указания внешнего участника при заключении договора синдицированного кредита (займа) и (или) при осуществлении прав и исполнении обязанностей по договору синдицированного кредита (займа), межкредиторскому соглашению и договору управления залогом либо получать предварительное согласие внешнего участника на совершение указанных действий. Неисполнение обязанностей участника синдиката кредиторов по соблюдению указаний внешнего участника и по получению предварительного согласия не влияет на действительность совершенных участником синдиката действий по осуществлению прав и исполнению обязанностей по договору синдицированного кредита (займа), межкредиторскому соглашению и договору управления залогом.

4. Соглашение о финансировании участия в кредите (займе) не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем, в том числе для заемщика по договору синдицированного кредита (займа). Вне зависимости от условий соглашения о финансировании участия в кредите (займе) участник синдиката кредиторов в отношениях с заемщиком действует в соответствии с условиями договора синдицированного кредита (займа). Указания внешнего участника, соблюдение которых участником синдиката кредиторов нарушает условия договора синдицированного кредита (займа), не подлежат исполнению участником синдиката кредиторов.

5. При просрочке возврата заемщиком по договору синдицированного кредита (займа) денежных средств и в других случаях, предусмотренных соглашением о финансировании участия в кредите (займе), участник синдиката кредиторов обязан уведомить внешнего участника о случившемся.

6. Участник синдиката кредиторов не отвечает перед внешним участником за неисполнение заемщиком и кредитным управляющим своих обязательств по договору синдицированного кредита (займа).

7. Участник синдиката кредиторов в порядке, предусмотренном соглашением о финансировании участия в кредите (займе), обязан предоставлять внешнему участнику по его запросу информацию об осуществлении им прав по договору синдицированного кредита (займа), межкредиторскому соглашению и договору управления залогом.

8. Участник синдиката кредиторов обязан возместить внешнему участнику убытки, причиненные недобросовестными или неразумными действиями при осуществлении своих прав либо при исполнении своих обязанностей по договору синдицированного кредита (займа), межкредиторскому соглашению и договору управления залогом. Соглашением о финансировании участия в кредите (займе) может быть ограничен размер убытков, возмещаемых участником синдиката кредиторов внешнему участнику (пункт 1 статьи 400 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также может быть предусмотрено, что участник синдиката кредиторов не отвечает за совершение неразумных действий.

9. Внешним участником по соглашению о финансировании участия в кредите (займе) может быть одно из лиц, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, российское или иностранное физическое лицо, признаваемое квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также любое российское или иностранное юридическое лицо.

10. Существенными условиями соглашения о финансировании участия в кредите (займе) являются:

1) наименование или имя заемщика по обязательству из заключенного договора синдицированного кредита (займа) либо наименование или имя заемщика по обязательству из договора синдицированного кредита (займа), который будет заключен в будущем;

2) сумма предоставляемых участнику синдиката кредиторов денежных средств или порядок ее определения;

3) сумма передаваемых внешнему участнику денежных средств при условии их получения участником синдиката кредиторов от заемщика по договору синдицированного кредита (займа) или порядок определения этой суммы денежных средств, при этом указанная сумма не должна быть меньше, чем сумма денежных средств, предоставленных внешним участником участнику синдиката кредиторов по соглашению о финансировании участия в кредите (займе) для исполнения всех или части своих обязательств по договору синдицированного кредита (займа) либо для полного или частичного возмещения суммы кредита, предоставленного в связи с исполнением договора синдицированного кредита (займа) до заключения соглашения о финансировании участия в кредите (займе).

11. Каждая из сторон соглашения о финансировании участия в кредите (займе) вправе потребовать в судебном порядке расторжения соглашения о финансировании участия в кредите (займе) в связи с существенным нарушением своих обязательств другой стороной, а также потребовать от другой стороны возмещения причиненных таким нарушением убытков, если иные последствия заявления данного требования не предусмотрены соглашением о финансировании участия в кредите (займе). Если иное не предусмотрено соглашением о финансировании участия в кредите (займе), существенным нарушением участником синдиката кредиторов своих обязательств признается любое из следующих нарушений:

1) существенное изменение условий обязательства по договору синдицированного кредита (займа), которое зависело от участника синдиката кредиторов и в результате которого внешний участник в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении соглашения о финансировании участия в кредите (займе);

2) уступка участником синдиката кредиторов прав (требований) к заемщику по договору синдицированного кредита (займа) без одновременной передачи новому участнику синдиката кредиторов соглашения о финансировании участия в кредите (займе), в результате совершения которой объем прав (требований) к заемщику по договору синдицированного кредита (займа), оставшихся у участника синдиката кредиторов, будет меньше объема прав (требований) к заемщику по договору синдицированного кредита (займа), соответствующего размеру денежных средств (с учетом переданных участником синдиката кредиторов внешнему участнику денежных средств, полученных по договору синдицированного кредита), предоставленных внешним участником участнику синдиката кредиторов для исполнения всех или части его обязательств по договору синдицированного кредита (займа) либо для полного или частичного возмещения суммы кредита, предоставленного в связи с исполнением договора синдицированного кредита (займа) до заключения соглашения о финансировании участия в кредите (займе).

12. Если иное не предусмотрено соглашением о финансировании участия в кредите (займе), участник синдиката кредиторов вправе отказаться от исполнения этого соглашения по причинам, не указанным в части 11 настоящей статьи, возместив внешнему участнику связанные с таким отказом убытки, при условии, что иные последствия отказа не предусмотрены соглашением о финансировании участия в кредите (займе).

13. Внешний участник вправе отказаться от соглашения о финансировании участия в кредите (займе) по причинам, не указанным в части 11 настоящей статьи, в случаях, предусмотренных соглашением о финансировании участия в кредите (займе).

14. Соглашение о финансировании участия в кредите (займе) должно быть заключено в простой письменной форме. Несоблюдение формы соглашения о финансировании участия в кредите (займе) влечет его ничтожность.

15. Положения настоящей статьи применяются к договору между внешним участником и третьим лицом, в силу которого это третье лицо обязуется предоставить или предоставлять внешнему участнику определенную сумму денежных средств, а внешний участник обязуется заключить соглашение о финансировании участия в кредите (займе) и (или) осуществлять от своего имени права и исполнять обязанности по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), а также обязуется после получения исполнения по соглашению о финансировании участия в кредите (займе) передать этому третьему лицу денежные средства в размере и порядке, которые предусмотрены в договоре между внешним участником и третьим лицом.

16. К отношениям сторон по соглашению о финансировании участия в кредите (займе) не применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре займа и кредитном договоре.".

Статья 2

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 33, ст. 3424; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 17, ст. 2473; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4355, 4357; 2016, N 15, ст. 2050; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 31, ст. 4761; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; N 53, ст. 8440; 2019, N 6, ст. 463; N 49, ст. 6953; N 52, ст. 7787) дополнить статьей 252 следующего содержания:

"Статья 252. Соглашения о финансировании участия в кредите

Кредитная организация, государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" вправе заключать соглашения о финансировании участия в кредите в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Предусмотренные Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" правила о соглашениях о финансировании участия в кредите (займе) применяются также к соглашениям о финансировании участия в кредите по кредитному договору, не являющемуся договором синдицированного кредита.".

Статья 3

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 41, ст. 5531; 2013, N 51, ст. 6699; 2018, N 1, ст. 65, 70) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 1033 изложить в следующей редакции:

"При множественности лиц на стороне залогового обязательства, направляющей уведомление, уведомление о возникновении залога должно быть подписано одним из них или представителем одного из них, уведомление об изменении залога должно быть подписано тем залогодержателем, чьи права изменяются либо прекращаются, или его представителем, а уведомление об исключении сведений о залоге должно быть подписано всеми залогодержателями или их представителями. Особенности регистрации уведомлений о залоге при наличии управляющего залогом устанавливаются статьей 1035-1 настоящих Основ.";

2) статью 1034 дополнить частью шестой следующего содержания:

"При наличии договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа), который предусматривает наделение кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом, сведения о залогодержателях в уведомлении о залоге не указываются, а управляющий залогом ставит в уведомлении отметку о том, что действует на основании договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа).";

3) статью 1035-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1035-1. Особенности регистрации уведомлений о залоге при наличии договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа), который предусматривает наделение кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом

В случае заключения договора управления залогом в соответствии со статьей 356 Гражданского кодекса Российской Федерации или заключения в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" договора синдицированного кредита (займа), который предусматривает наделение кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом, уведомление о возникновении залога направляется нотариусу управляющим залогом или кредитным управляющим либо залогодателем в соответствии с частью пятой статьи 1031 настоящих Основ. В случае направления уведомления о возникновении залога в уведомлении о возникновении залога наряду со сведениями, предусмотренными статьей 1034 настоящих Основ (включая сведения об основании возникновения залога), указываются сведения об управляющем залогом или о кредитном управляющем, а также о дате заключения и номере договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа), который предусматривает наделение кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом.

Уведомление об изменении залога, в том числе об изменении сведений о залогодержателях или об управлении залогом, и уведомление об исключении сведений о залоге направляются управляющим залогом, а в случае заключения договора синдицированного кредита (займа), который предусматривает наделение кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом, кредитным управляющим.

В день прекращения договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа), который предусматривает наделение кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом, управляющий залогом или кредитный управляющий направляет уведомление об изменении залога в части исключения сведений об управлении залогом и о включении в реестр уведомлений о залоге движимого имущества сведений обо всех залогодержателях либо уведомление об исключении сведений о залоге в случае, если залог также прекращен. После прекращения договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа), который предусматривает наделение кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом, уведомление об изменении залога либо уведомление об исключении сведений о залоге направляется в порядке, установленном статьями 1031 - 1034 настоящих Основ.

Уведомление об изменении залога либо уведомление об исключении сведений о залоге направляется залогодателем в случаях, установленных статьей 1036 настоящих Основ.

Свидетельства о регистрации уведомления о возникновении залога, уведомления об изменении залога и уведомления об исключении сведений о залоге выдаются заявителю в порядке, установленном частью второй статьи 1031 настоящих Основ.

Уведомление об изменении залога, содержащее сведения об управляющем залогом, уполномоченном в соответствии с вновь заключенным договором управления залогом или иной сделкой, на основании которой произошла замена управляющего залогом, направляется новым управляющим залогом.

В случае, если в период действия договора управления залогом управляющий залогом не направит в срок, установленный частью третьей статьи 1033 настоящих Основ, уведомление об изменении залога, залогодержатель вправе обратиться в суд.

На основании вступившего в законную силу судебного акта залогодержатель вправе направить уведомление об изменении залога с приложением засвидетельствованной в установленном порядке копии судебного акта.";

4) статью 1035-2 признать утратившей силу.

Статья 4

Внести в пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 51, ст. 6699; 2015, N 13, ст. 1811; 2016, N 1, ст. 11; 2018, N 1, ст. 70) следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. При наличии управляющего залогом в заявлении о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц указываются сведения о договоре или договорах залога, в отношении

которых заключен договор управления залогом, а также сведения о договоре управления залогом и об управляющем залогом. Сведения о залогодержателе (залогодержателях) при наличии договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа), который предусматривает наделение кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом, в заявлении о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц не указываются.";

2) абзац пятый признать утратившим силу.

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2002, N 7, ст. 629; 2004, N 27, ст. 2711; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 40, 42; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 52, ст. 6219; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7347; 2016, N 27, ст. 4248, 4294; 2017, N 27, ст. 3938; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 70) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"При наличии управляющего залогом государственная регистрация ипотеки осуществляется на основании совместного заявления залогодателя и управляющего залогом, который действует на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной залогодержателем (залогодержателями). Вместе с указанным совместным заявлением представляется договор (договоры), на основании которого возникло обеспечиваемое ипотекой обязательство, а также договор управления залогом или договор синдицированного кредита (займа).";

2) в статье 22:

а) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. В случае, если содержащий условие об ипотеке объекта недвижимого имущества договор управления залогом заключен после государственной регистрации ипотеки одного или нескольких залогодержателей в отношении этого же объекта недвижимого имущества, из Единого государственного реестра недвижимости исключаются внесенные в него ранее сведения о залогодержателе (залогодержателях) и вносятся сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что он действует на основании договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа).

Заявление об исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений о залогодержателе (залогодержателях) и о внесении в него сведений об управляющем залогом в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, может подать управляющий залогом, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной залогодержателем (залогодержателями). Вместе с указанным заявлением должен быть представлен договор управления залогом или договор синдицированного кредита (займа).";

б) пункт 5 признать утратившим силу.

Статья 6

Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2005, N 52, ст. 5581; 2012, N 18, ст. 2128; 2018, N 32, ст. 5089) следующие изменения:

1) в статье 377:

а) абзац четвертый пункта 2 дополнить словами ", а если заключен договор управления залогом, - имя и адрес управляющего залогом вместо сведений о залогодержателе";

б) абзац третий пункта 4 после слова "залогодержателю" дополнить словами "либо лицу, действующему от его имени, в том числе управляющему залогом,";

2) статью 378 изложить в следующей редакции:

"Статья 378. Защита интересов залогодержателя (залогодержателей) ипотеки судна или строящегося судна

1. Предполагается, что ипотека, зарегистрированная в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов, Российском открытом реестре судов, реестре маломерных судов или реестре строящихся судов, действительно установлена в пользу того лица, в пользу которого такая ипотека фактически зарегистрирована, или залогодержателя (залогодержателей), от имени которого действует указанный в соответствующем реестре управляющий залогом, и все записи в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов, Российском открытом реестре судов, реестре маломерных судов или реестре строящихся судов являются действительными, если не зарегистрировано иное.

2. Установленные настоящим Кодексом права залогодержателя (залогодержателей) в случае заключения договора управления залогом осуществляет управляющий залогом в соответствии со статьей 356 Гражданского кодекса Российской Федерации.";

3) в статье 384 слова "залогодателем обязательства по оплате долга" заменить словами "или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного ипотекой обязательства".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 4, 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188, 4196; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4301; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, 7024, 7040, 7061, 7068; N 50, ст. 7351, 7357; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607, 7619; 2013, N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477, 3481; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975, 6979, 6984; 2014, N 11, ст. 1095, 1098; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6914; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 10, 11, 29, 35; N 27, ст. 3945, 3958, 3967, 3977; N 29, ст. 4350, 4355, 4362; 2016, N 1, ст. 11, 27, 29; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, 4237, 4293, 4305; 2017, N 1, ст. 29; N 18, ст. 2661; N 25, ст. 3596; N 31, ст. 4761, 4767, 4815, 4830; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 54; N 11, ст. 1588; N 18, ст. 2557, 2563, 2576; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115; N 47, ст. 7140; N 49, ст. 7523, 7524; N 52, ст. 8102; N 53, ст. 8404, 8440; 2019, N 22, ст. 2661; N 26, ст. 3317; N 27, ст. 3538; N 44, ст. 6180; N 46, ст. 6423; N 48, ст. 6739; N 49, ст. 6953; N 52, ст. 7787, 7825; 2020, N 12, ст. 1658; N 14, ст. 2028; N 17, ст. 2727; N 22, ст. 3384; N 24, ст. 3740, 3755; N 29, ст. 4512; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018, 5027, 5048) следующие изменения:

1) в абзаце восьмом статьи 2 слова "такого участия);" заменить словами "такого участия). Конкурсным кредитором, действующим в интересах участников синдиката кредиторов, признается кредитный управляющий, действующий в порядке, предусмотренном главой X1 настоящего Федерального закона;";

2) абзац второй пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

"Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора - кредитной организации, у кредитного управляющего по договору синдицированного кредита (займа) (глава X1 настоящего Федерального закона), а также у конкурсного кредитора - государственной корпорации "ВЭБ.РФ" с даты возникновения у должника признаков банкротства, установленных настоящим Федеральным законом.";

3) пункт 7 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если в деле о банкротстве должника участвует кредитный управляющий по договору синдицированного кредита (займа), размер единого требования кредитного управляющего определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 2238 настоящего Федерального закона.";

4) пункт 3 статьи 2131 дополнить предложением следующего содержания: "Отношения, связанные с банкротством индивидуальных предпринимателей, являющихся заемщиками по договору синдицированного кредита (займа), регулируются также главой X1 настоящего Федерального закона.";

5) дополнить главой X1 следующего содержания:

"Глава Х1. Особенности участия кредиторов по договору синдицированного кредита (займа) в деле о банкротстве должника

Статья 2238. Участие кредитного управляющего в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом

1. В случае, если должник является заемщиком по договору синдицированного кредита (займа), заключенному в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", или лицом, предоставившим обеспечение по обязательствам заемщика, все требования участников синдиката кредиторов о возврате полученных заемщиком денежных средств, об уплате процентов за пользование денежными средствами и иных платежей за вычетом требований, осуществляемых одним или несколькими участниками синдиката кредиторов самостоятельно в порядке, предусмотренном статьей 2239 настоящего Федерального закона, признаются в целях настоящего Федерального закона единым требованием.

2. Кредитный управляющий по договору синдицированного кредита (займа) обращается в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом на основании решения участников синдиката кредиторов о подаче заявления о признании должника банкротом, принятого в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Иные участники синдиката кредиторов, в том числе участники, которые самостоятельно участвуют в деле о банкротстве должника в порядке, предусмотренном статьей 2239 настоящего Федерального закона, не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено договором синдицированного кредита (займа) в соответствии с частью 41 статьи 4 Федерального закона от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

3. В целях реализации и защиты указанного в пункте 1 настоящей статьи единого требования кредитный управляющий по договору синдицированного кредита (займа) признается конкурсным кредитором и совершает предусмотренные настоящим Федеральным законом процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации прав конкурсного кредитора действия в интересах всех участников синдиката кредиторов, за исключением участников синдиката кредиторов, которые самостоятельно участвуют в деле о банкротстве в соответствии со статьей 2239 настоящего Федерального закона. Кредитный управляющий осуществляет указанные действия в качестве конкурсного кредитора в том числе в случаях, если полномочия по управлению залогом возложены на другое лицо в соответствии с заключенным между кредиторами договором об управлении залогом.

После включения указанного в пункте 1 настоящей статьи единого требования в реестр требований кредиторов право знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать с них копии, знакомиться с документами, указанными в пункте 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, и требовать от арбитражного управляющего предоставления информации в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, наряду с кредитным управляющим по договору синдицированного кредита (займа) имеют также иные участники синдиката кредиторов.

При реализации этих прав участник синдиката кредиторов обязан указывать свое наименование и наименование кредитного управляющего, а также предоставлять арбитражному суду или арбитражному управляющему выданную кредитным управляющим выписку из реестра участников синдиката кредиторов, содержащую сведения об участии данного кредитора в синдикате кредиторов.

4. При удовлетворении единого требования кредитного управляющего по договору синдицированного кредита (займа) и (или) требований участников синдиката кредиторов, которые самостоятельно участвуют в деле о банкротстве в порядке, предусмотренном статьей 2239 настоящего Федерального закона, денежные средства, причитающиеся участникам синдиката кредиторов, подлежат зачислению на счет кредитного управляющего и распределяются между участниками синдиката кредиторов в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и договором синдицированного кредита (займа).

5. В реестре требований кредиторов указываются сведения о размере единого требования участников синдиката кредиторов, сведения о кредитном управляющем, а также банковские реквизиты счета, открытого кредитным управляющим. Сведения о каждом кредиторе - участнике синдиката кредиторов в реестре требований кредиторов не указываются, за исключением сведений об участниках синдиката кредиторов, которые самостоятельно предъявили требование к должнику и самостоятельно участвуют в деле о банкротстве в порядке, предусмотренном статьей 2239 настоящего Федерального закона.

Статья 2239. Самостоятельное участие в деле о банкротстве одного или нескольких участников синдиката кредиторов

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", один или несколько участников синдиката кредиторов, которые самостоятельно участвуют в деле о банкротстве, вправе заявить о включении их требований к должнику в реестр требований кредиторов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и самостоятельно осуществлять права кредитора в деле о банкротстве в пределах принадлежащей этому участнику синдиката кредиторов доли в составе прав (требований) по договору синдицированного кредита (займа), размер которой определяется в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". После вынесения арбитражным судом определения о включении указанных требований в реестр требований кредиторов соответствующий участник синдиката кредиторов самостоятельно осуществляет свои права конкурсного кредитора, за исключением права на получение исполнения по обязательству.

2. Участник синдиката кредиторов, который самостоятельно участвует в деле о банкротстве, при заявлении своего требования обязан указать банковские реквизиты счета, который открыт кредитным управляющим и на который подлежат зачислению причитающиеся этому участнику синдиката кредиторов в случае удовлетворения его требований денежные средства.

3. Заявление указанного в пункте 1 настоящей статьи участника синдиката кредиторов о включении его требования в реестр требований кредиторов не может быть удовлетворено, если в момент поступления в суд такого заявления в реестре требований кредиторов уже содержалось единое требование, заявленное кредитным управляющим и включающее в себя принадлежащую этому участнику синдиката кредиторов долю в составе прав (требований) по договору синдицированного кредита (займа).

4. Положения настоящей статьи применяются также в случаях участия в деле о банкротстве участника синдиката кредиторов, самостоятельно обратившегося в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника в соответствии с частью 41 статьи 4 Федерального закона от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".".

Статья 8

Часть 7 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2009 года N 31-ФЗ "О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 11, ст. 1260) после слов "в пользу которых ограничиваются права" дополнить словами "(а в случае, если ипотека регистрируется при наличии договора управления залогом, указываются только сведения об управляющем залогом)".

Статья 9

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6961; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4375; 2016, N 27, ст. 4169, 4254; 2017, N 1, ст. 15; N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 54, 80, 89; N 27, ст. 3957; N 32, ст. 5134; N 45, ст. 6846; N 49, ст. 7524; 2019, N 18, ст. 2194) дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17) закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, изменением или расторжением договора синдицированного кредита (займа) либо договора об организации синдицированного кредита (займа).".

Статья 10

Внести в статью 53 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 27, ст. 4248, 4294; 2017, N 27, ст. 3938; N 48, ст. 7052; 2018, N 1, ст. 70) следующие изменения:

1) в части 43 слова ", либо заявления управляющего залогом, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости," исключить;

2) в части 6 третье предложение изложить в следующей редакции: "Если залогодержатель (залогодержатели) заключил договор управления залогом, при государственной регистрации ипотеки в Единый государственный реестр недвижимости сведения о залогодержателе (залогодержателях) не вносятся, при этом наряду с иными сведениями, предусмотренными настоящей частью, вносятся сведения об управляющем залогом.".

Статья 11

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзац четвертый подпункта "а", подпункты "г" - "е" пункта 4, абзац второй подпункта "б" пункта 5, пункт 6 статьи 1 и статья 7 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона) и пункта 1 части 1, частей 3, 4 и 41 статьи 4, части 41 статьи 5 и статьи 51 Федерального закона от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются арбитражными судами при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Стороны договоров, заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе предусмотреть, что положения статей 1034 и 1035-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (в редакции настоящего Федерального закона), пункта 4 статьи 22 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в редакции настоящего Федерального закона), пункта 1 статьи 20 и пункта 12 статьи 22 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в редакции настоящего Федерального закона), статей 377, 378 и 384 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), части 7 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2009 года N 31-ФЗ "О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними" (в редакции настоящего Федерального закона), частей 43 и 6 статьи 53 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в редакции настоящего Федерального закона), части 1 статьи 1, части 51 статьи 2, частей 21 и 11 статьи 4, части 2 статьи 7 и статьи 101 Федерального закона от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются после дня вступления в силу настоящего Федерального закона к правам и обязанностям, возникшим из таких договоров. В отсутствие указанного соглашения сторон договоров, заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, условия таких договоров сохраняют свою силу (пункт 2 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации) и к отношениям сторон таких договоров применяются положения указанных законодательных актов Российской Федерации без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.

Президент Российской Федерации В. Путин