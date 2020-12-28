Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц""

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 15, ст. 2066; 2018, N 1, ст. 65, 89; N 27, ст. 3957; 2019, N 31, ст. 4422; 2020, N 17, ст. 2702) следующие изменения:

1) в статье 33:

а) часть 8 признать утратившей силу;

б) в части 10:

в пункте 1 слова "момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме" заменить словами "окончания срока подачи заявок, окончательных предложений";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом и соглашением, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 34 настоящего Федерального закона, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).";

2) в статье 34:

а) в части 4:

в пункте 3 слова ", содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора" исключить;

пункт 4 признать утратившим силу;

в пункте 5 слова ", расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг" исключить;

б) в части 5:

в пункте 1 слова "последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать очередности их перечисления в части 4 настоящей статьи. Каждый" заменить словом "каждый";

в пункте 3 слова "извещении о проведении конкурса в электронной форме" заменить словами "документации о конкурентной закупке", слова "такого конкурса" заменить словами "конкурса в электронной форме";

в пункте 6 слова "соответствующими требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке" заменить словами "подавшими заявку на участие в таком конкурсе", слова "участников конкурса в электронной форме, соответствующих указанным требованиям," заменить словами "указанных участников";

в пункте 7 после слова "протокола," дополнить словами "содержащего решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и", слова "1 или" исключить;

в пункте 8 слова "Положением о закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения" заменить словами "Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом для подачи заявки";

пункт 9 признать утратившим силу;

подпункт "б" пункта 10 изложить в следующей редакции:

"б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа;";

в) часть 6 признать утратившей силу;

г) дополнить частями 71 и 72 следующего содержания:

"71. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5 настоящей статьи дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с частью 7 настоящей статьи предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

72. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном настоящей статьей для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.";

д) части 8 и 9, пункт 3 части 10, часть 14 признать утратившими силу;

е) в части 15 слова "окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки" заменить словами "получения соответствующей информации от банка";

ж) часть 19 признать утратившей силу;

з) дополнить частями 191-198 следующего содержания:

"191. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона;

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона в электронной форме.

192. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

193. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями 191 и 192 настоящей статьи.

194. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в части 192 настоящей статьи, не допускается.

195. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 191, а также частью 192 настоящей статьи в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 191, а также частью 192 настоящей статьи в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 191 настоящей статьи.

196. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 191 настоящей статьи. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 191 настоящей статьи. При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 191 настоящей статьи.

197. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные частью 191 настоящей статьи, в случае установления заказчиком обязанности их представления.

198. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 191 настоящей статьи, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 191 настоящей статьи, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 настоящей статьи.";

и) часть 20 признать утратившей силу;

к) в части 21 слова "либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении" исключить;

л) в части 22:

в пункте 1 слова "в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке" заменить словами "извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией";

пункт 2 признать утратившим силу;

в пункте 3:

в абзаце первом после слов "запросе предложений" дополнить словами ", а также предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный частью 71 настоящей статьи (при проведении аукциона в электронной форме),", слова "уточненным извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, уточненной документацией о конкурентной закупке" заменить словами "предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией";

в подпункте "а" слова ", новых первых частей заявок (в случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этапы, указанные в пунктах 1 и 2 части 4 настоящей статьи) на участие в них" исключить;

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с учетом требований части 7 настоящей статьи (при проведении аукциона в электронной форме);";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) протокол, предусмотренный частью 71 настоящей статьи (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 настоящей статьи), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.";

м) в части 24 слова ", а также заявок на участие в запросе котировок в электронной форме" исключить;

н) часть 25 признать утратившей силу;

о) в части 26 слова "части 25 настоящей статьи, и вторых частей заявок участников закупки" заменить словами "пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 настоящей статьи) части 22 настоящей статьи,", слова "форме, в которой" заменить словами "форме или запросе предложений в электронной форме, в которых";

п) в части 29 слова "или приглашением принять участие в такой закупке" исключить;

3) статью 4 дополнить частью 26 следующего содержания:

"26. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляется мониторинг закупок, представляющий собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок. Порядок и срок осуществления мониторинга закупок, требования к его содержанию устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), утверждены и размещены в единой информационной системе не позднее чем в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Положения о закупках, которые не соответствуют Федеральному закону от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), по истечении девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона считаются не размещенными в единой информационной системе. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), но не позднее девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Президент Российской Федерации В. Путин