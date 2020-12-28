Жительница Лхасы запустила уникальный парфюмерный бренд

Предприниматель Дава Дролма запустила в Лхасе новый парфюмерный бренд, воплощающий уникальные грани тибетской культуры. В отличие от многих молодых тибетцев, мечтающих о стабильной работе в правительстве и государственном секторе, у девушки другие устремления.

Дава Дролма родилась в Шигадзе, втором по величине городе Тибетского автономного района. С юности она мечтала об одном - разрабатывать косметические продукты с типичной тибетской эстетикой. После множества поездок во Францию и Великобританию с целью ознакомления с процессом производства парфюма Дава Дролма создала Karma Laza, первый парфюмерный бренд в Тибете.

"Я хотела создать бренд модной одежды, когда училась в Пекине в 2012 году. Но позже, когда я жила в Великобритании, у меня появилась идея создать тибетский парфюмерный бренд", - рассказала предприниматель, добавив, что ее очень вдохновила богатая парфюмерная культура Европы, особенно Франции.

Перед отъездом за границу Дава Дролма училась в Пекинском университете языка и культуры с 2012 по 2016 год по специальности японская литература. С 2017 по 2018 год она училась в Брайтонском языковом колледже в Великобритании, а позже получила степень магистра в Кардиффском университете. В Великобритании она жила и училась со студентами со всего мира, а позже побывала во многих уголках планеты. Помимо учебы Дава также работала на условиях частичной занятости в Великобритании и Непале. В Великобритании она некоторое время была продавцом в парфюмерной компании, а в Непале преподавала английский язык в школе во время каникул.

Поскольку Франция славится своими парфюмерными традициями, Дава Дролма несколько раз ездила туда и посещала парфюмерные компании, чтобы поближе ознакомиться с различными производственными процессами. "Духи были созданы французами сотни лет назад, и они как никто другой разбираются в парфюмерии. Вот почему большинство ведущих мировых парфюмерных брендов - французские", - сказала она.

За четыре месяца с момента открытия магазина девушка приняла множество посетителей, которые стали постоянными клиентами

Когда девушка вернулась в Тибет в 2019 году со степенью магистра, то осуществила свою мечту - зарегистрировала свою парфюмерную компанию в Лхасе. Объясняя название бренда Karma Laza, Дава Дролма говорит, что "карма" - это санскритское слово, происходящее из древнеиндийского языка и обозначающее причину и следствие. "Лаза" по-французски означает Лхаса. "Моя вера говорит мне, что хорошая карма создает хорошую жизнь, а плохая карма создает противоположное. Я думаю, что бы мы ни делали в жизни, карма очень важна, - считает она. - Неправильно думать только о преимуществах. Если я хочу иметь здоровое и позитивное мышление, я должна следовать своей вере в хорошую карму".

Поскольку Франция славится своими парфюмерными традициями, Дава Дролма несколько раз ездила туда и посещала парфюмерные компании, чтобы поближе ознакомиться с различными производственными процессами

С тех пор, как 14 марта 2020 года в Лхасе открылся ее первый магазин, многие из тибетских друзей очень поддерживают бизнес Давы. "Многие из них приходят в магазин за покупками, просто чтобы выразить свою поддержку. Это очень трогательно", - признается она.

Все восемь различных ароматов и парфюмерных масел ее компании поставляются французской компанией. Продукты продаются как онлайн, так и офлайн, и Дава изучает различные платформы электронной коммерции для клиентов в разных странах. Большинство ее ароматов долго держатся благодаря очень высокому качеству. За четыре месяца с момента открытия магазина девушка приняла множество посетителей, которые купили от трех до четырех флаконов духов и позже стали постоянными клиентами.

Есть даже несколько клиентов, которые являются настоящими энтузиастами парфюмерии. Они купили все восемь ароматов. Одна из ее клиенток, девушка из США по имени Анна, предпочитает аромат Namtso, который назван так в честь известного священного озера в Тибете и содержит ноты кедрового дерева и фруктов. "Он очень свежий и уникальный", - рассказала Анна.

В будущем Дава Дролма планирует создать больше косметических продуктов, которые могут показать эстетику тибетцев, и надеется принести пользу большему количеству людей в своем сообществе, особенно выходцам из бедных семей, предоставляя им рабочие места в своем бизнесе. "Помогать другим - одна из моих главных мотиваций, которая заставила меня заняться парфюмерным бизнесом. И я думаю, что создание большого предприятия - отличный способ проявить социальную ответственность, - сказала девушка. - Мы можем предложить больше возможностей самым молодым в нашем сообществе".