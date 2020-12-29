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29.12.2020 14:54
Рубрика: Культура

Арт-кластер "Таврида" подвел итоги года

Текст: Людмила Прохорова
Более 30 тысяч молодых людей стали участниками проектов арт-кластера "Таврида". Проект подводит итоги года: лекции и мастер-классы провели более 500 экспертов, на реализацию лучших творческих проектов было выдано 104 миллиона рублей грантовой поддержки, 45,5 миллиона просмотров набрали прямые трансляции. И это не все.

"Этот год запомнится нам всем. Уже очевидно, что он войдет в историю как один из переломных. Но главное - мы осознали, что наш мир не будет прежним. А еще что мы точно способны сделать его лучше!" - отмечает руководитель арт-кластера Сергей Першин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Таврида" откликнулась на вызовы времени и выступила инициатором различных социальных проектов: "Таврида на удаленке", #ЧистоеИскусство, #ТавридаДетям, онлайн-марафон #Жить и #ТавридаПомогает (финансовая поддержка молодых деятелей культуры и искусств). В День Победы и День России во многих регионах страны состоялось более двух тысяч концертов, было создано более 120 стрит-арт-объектов при поддержке проекта. В 2020 году "Таврида" стала первым офлайн-форумом в России после пандемии. В этом году было открыто несколько новых направлений - антишкола индустрии моды, антишкола региональной привлекательности, антишкола классической и джазовой музыки. Новшеством сезона 2020 также стало вручение специальной премии для молодых деятелей современного искусства: 10 человек получили контракты на продюсерское сопровождение.

В октябре "Таврида" впервые открыла свои двери в столице и провела фестиваль "Таврида АРТ Moscow". Самым ожидаемым событием фестиваля стало вручение премии "Легенды Тавриды", учрежденной молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников и учителей.

Как сообщают организаторы, в 2021 году форум и фестиваль состоятся и станут еще более доступными для активной творческой молодежи. Кроме того, в будущем году начнется капитальное строительство круглогодичной арт-резиденции, которая начнет работу уже в 2022 году.

Арт-кластер "Таврида" входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", фестиваль "Таврида - АРТ" и образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Организатор проекта - АНО "Центр развития культурных инициатив".

Культура Арт Актуальное искусство

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