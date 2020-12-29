Овен
В новом году важно отделять личные желания от обязательств, которые будут перекладывать на ваши плечи.
Телец
Вам надо сделать выводы из обидных неудач, чтобы не повторять их в следующем году.
Близнецы
Нужно найти работу, которая приносит не только достойный заработок, но и удовольствие.
Рак
Для вас наступающий год будет периодом глубоких духовных трансформаций и серьезного успеха в бизнесе.
Лев
Будет не хватать стабильности, но вы компенсируете это умением вовремя оказываться в нужном месте.
Дева
Вас может ожидать прибавление семейства и переезд, что изменит взгляды на жизнь и отношение к себе.
Весы
Чем активнее вы будете включаться в бурную деятельность, тем большего сможете добиться.
Скорпион
В новом году вам стоит доверять партнерам, но не рассчитывать на то, что они будут отстаивать только ваши интересы.
Стрелец
Свобода, поклонники и друзья. Вы просто любимчик фортуны и купаетесь в море успеха.
Козерог
Вы счастливы, парите в облаках, мечтаете, грезите наяву. Верьте в свою звезду и фортуна вас вознаградит по-королевски.
Водолей
В январе вам лучше отоспаться - потом будет некогда. Предстоящий год будет как никогда активным и прибыльным.
Рыбы
Люди и переживания прошлого снова возникнут в вашей жизни. Некоторые, чтобы остаться, некоторые - исчезнуть навсегда.