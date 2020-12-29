Овен

В новом году важно отделять личные желания от обязательств, которые будут перекладывать на ваши плечи.

Телец

Вам надо сделать выводы из обидных неудач, чтобы не повторять их в следующем году.

Близнецы

Нужно найти работу, которая приносит не только достойный заработок, но и удовольствие.

Рак

Для вас наступающий год будет периодом глубоких духовных трансформаций и серьезного успеха в бизнесе.

Лев

Будет не хватать стабильности, но вы компенсируете это умением вовремя оказываться в нужном месте.

Дева

Вас может ожидать прибавление семейства и переезд, что изменит взгляды на жизнь и отношение к себе.

Весы

Чем активнее вы будете включаться в бурную деятельность, тем большего сможете добиться.

Скорпион

В новом году вам стоит доверять партнерам, но не рассчитывать на то, что они будут отстаивать только ваши интересы.

Стрелец

Свобода, поклонники и друзья. Вы просто любимчик фортуны и купаетесь в море успеха.

Козерог

Вы счастливы, парите в облаках, мечтаете, грезите наяву. Верьте в свою звезду и фортуна вас вознаградит по-королевски.

Водолей

В январе вам лучше отоспаться - потом будет некогда. Предстоящий год будет как никогда активным и прибыльным.

Рыбы

Люди и переживания прошлого снова возникнут в вашей жизни. Некоторые, чтобы остаться, некоторые - исчезнуть навсегда.