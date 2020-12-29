Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на южной границе США

Демократ Джозеф Байден заявил, что из-за Дональда Трампа на южной границе США произошла гуманитарная катастрофа. Политик, победивший на недавних выборах президента, пообещал навести порядок.

"С теми, кто прибывает в Соединенные Штаты через территорию Мексики, должны обращаться гуманно и по правилам", - подчеркнул Байден, посоветовав соответствующим ведомствам "безопасно и быстро" обрабатывать запросы со стороны лиц, которые просят предоставления убежища в стране.

ТАСС напоминает, что нынешний хозяин Белого дома за четыре года своего президентства принял ряд мер по ужесточению иммиграционной политики. В частности, Трамп предлагал ограничить прием беженцев.