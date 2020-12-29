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29.12.2020 11:38
Рубрика: В мире

Банкноты в 20 евро покроют лаком для долговечности

Текст: Александр Саможнев

Пользователи банкнот в 20 евро в следующем году могут быть на мгновение озадачены. Деньги будут более гладкими, так как их покроют специальным лаком для придания большей долговечности.

Фото: Artsiom Malashenko / Istock
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"С 2021 года будут производиться только мелованные банкноты номиналом в 20 евро, а непокрытые дензнаки постепенно выйдут из оборота", - цитирует DPA члена правления Бундесбанка Йоханнеса Беерманна.

По словам банкира, банкноты в пять и десять евро второй серии евробанкнот, которые постепенно вводятся в обращение с 2013 года, также покрыты специальным лаком. Причина этого заключается в том, что деньги с более низкой стоимостью часто переходят из рук в руки и поэтому могут быстрее загрязняться или повреждаться и, следовательно, становиться непригодными для использования.

Специалисты отмечают, что покрытие увеличит средний срок службы банкноты в 20 евро. Деньги будут значительно меньше подвергаться загрязнению. Это доказано в ходе лабораторных исследований.

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