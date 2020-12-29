Банковские мошенники украли у граждан 2,5 млрд рублей в III квартале года

Потери россиян от действий кибермошенников в третьем квартале года выросли на 32% до 2,5 миллиарда рублей, говорится в отчете Центробанка.

Всего с июля по сентябрь мошенники провели 180 тысяч операций без согласия клиентов. Больше всего это коснулось оплаты товаров и услуг в интернете.

Доля возмещенных клиентам средств в общем объеме мошеннических операций осталась на уровне 13%. При этом снизилась на 10 п.п. доля социальной инженерии (до 64%). ЦБ объясняет это эффективной работой банков по повышению финансовой грамотности населения.

"Изменение доли операций без согласия клиентов, совершенных с применением приемов социальной инженерии, характеризует эффективность работы Банка России и кредитных организаций по повышению осведомленности клиентов о правилах безопасного использования электронных средств платежа. Чем ниже доля социальной инженерии, тем эта работа эффективнее", - говорится в материалах.