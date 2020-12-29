Басманный суд арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия

Новости

Матвиенко: Выборы в Госдуму будут очень конкурентными 20:39
Протодиакона Андрея Кураева лишили сана 20:24
В Новосибирске суд арестовал продавшего остров чиновника 20:22
Слуцкий оценил заявление главы МИД Украины о "Спутник V" 20:13
Ирина Апексимова назначена директором театра "Содружество актеров Таганки" 20:02
Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом 19:59
В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек 19:49
Число жертв землетрясения в Хорватии выросло до шести человек 19:44
Хуснуллин займется высокими ставками по кредитам на ИЖС 19:43
В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19 19:42
Банковские мошенники украли у граждан 2,5 млрд рублей в III квартале года 19:41
Землетрясение разрушило большую часть хорватского городка Петриня 19:14
Песков назвал главные вызовы 2020 года 18:56
Песков отметит Новый год с семьей 18:45
Венесуэла заключила контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник-V" 18:45
В Кремле считают востребованным формат прямой линии с участием президента 18:36
Эксперты оценили назначение Суханова гендиректором корпорации "Туризм.РФ" 18:36
В России выделят новые частоты для развития 5G 18:33
Минстрой предложил новые меры по сдерживанию цен на арматуру 18:32
В Ленобласти отменили "комендантский час" для детей 18:25
Южная Корея снова отложила испытания собственной ракеты-носителя "Нури" 18:22
Шувалов возглавил совет директоров фонда "Сколково" 18:17
Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд 18:13
Алексей Копайгородский вступил в должность главы Сочи 18:00
В Подмосковье загорелся ресторан "Дюшес" 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 20:30
Рубрика: Происшествия

Басманный суд арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия

Текст: Иван Егоров
Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца бывшего схимонаха Сергия, в миру - Николая Романова. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2021 года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Романова на два месяца, при этом суд отказав защите в отложении судебного заседания на 72 часа, а также избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

Бывшего схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК - о склонении к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

Романов был запрещен в служении в конце мая этого года после нарушения запрета на чтение проповедей. В июле церковный суд Екатеринбургской епархии постановил извергнуть схиигумена Сергия из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. В сентябре церковный суд отлучил его от церкви, а в октябре это решение утвердил патриарх Кирилл.

Епархия обязала схимонаха Сергия покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения. Во вторник бывшего духовника был задержан сотрудниками СК во вторник в Среднеуральском монастыре и доставлен в Москву.

Происшествия Правосудие Суд Общество Религия Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

Главное сегодня

Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Путин согласился вернуться к теме индексации пенсий работающим пенсионерам
Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду