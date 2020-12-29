Басманный суд арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия

Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца бывшего схимонаха Сергия, в миру - Николая Романова. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2021 года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Романова на два месяца, при этом суд отказав защите в отложении судебного заседания на 72 часа, а также избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Бывшего схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК - о склонении к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

Романов был запрещен в служении в конце мая этого года после нарушения запрета на чтение проповедей. В июле церковный суд Екатеринбургской епархии постановил извергнуть схиигумена Сергия из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. В сентябре церковный суд отлучил его от церкви, а в октябре это решение утвердил патриарх Кирилл.

Епархия обязала схимонаха Сергия покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения. Во вторник бывшего духовника был задержан сотрудниками СК во вторник в Среднеуральском монастыре и доставлен в Москву.