Басманный суд арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2021 года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Романова на два месяца, при этом суд отказав защите в отложении судебного заседания на 72 часа, а также избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
Бывшего схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК - о склонении к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
Романов был запрещен в служении в конце мая этого года после нарушения запрета на чтение проповедей. В июле церковный суд Екатеринбургской епархии постановил извергнуть схиигумена Сергия из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. В сентябре церковный суд отлучил его от церкви, а в октябре это решение утвердил патриарх Кирилл.
Епархия обязала схимонаха Сергия покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения. Во вторник бывшего духовника был задержан сотрудниками СК во вторник в Среднеуральском монастыре и доставлен в Москву.