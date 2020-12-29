Беззаконие для нефтеносного региона опаснее, чем падение цен на нефть

В Москве прошел учредительный съезд Всероссийской партии "Россия без коррупции". Он произвел впечатление - зал даже в условиях коронавируса не смог бы вместить всех желающих, хотя в столицу пригласили делегатов только из 53 субъектов РФ. Некоторые другие регионы принимали участие онлайн (кстати, во внутреннем закрытом чате партии работа сейчас кипит круглосуточно - сотни сообщений каждый день). Съезд прошел спустя шесть дней после Международного дня борьбы с коррупцией, а глава партии лично прилетал в Новый Уренгой, чтобы открыть первую в стране общественную приемную. Богатейший и стратегически важный Ямал из-за проявлений коррупции, как считают некоторые политологи, теперь даже не входит в топ-20 рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности, и партия намерена оказать максимальную поддержку региону. Важная деталь - сова, символ Нового Уренгоя, появилась и на эмблеме партии. Советником лидера партии стал известный бизнесмен и меценат, основатель "Корпорации "Роснефтегаз" Олег Ситников, который 43 года, с первого промысла, работает в Новом Уренгое, из них 33 года - на предпринимательской стезе.

Олег Ситников: Мы будем помогать бороться с коррупцией на местах и все сделаем, чтобы довести эти дела до конечного результата. Фото: из личного архива

Известно, что защитой бизнеса от коррумпированных силовиков в России занимаются омбудсмен Борис Титов и его представители в регионах. Но, видимо, этого для исполнения поручений главы государства недостаточно.

- Мы будем помогать бороться с коррупцией на местах и, главное, все сделаем, чтоб довести эти дела до конечного результата, - говорит Ситников. - На сегодняшний день в ЯНАО работает 21 приемное отделение, куда с жалобами на коррупцию может обратиться любой желающий. Наши приемные работают круглосуточно, современные технологии это позволяют. У людей огромный запрос на такую помощь.

Как говорят эксперты, коррупция и рейдерство стали терминами-близнецами. А глава СКР Александр Бастрыкин, как писали СМИ еще 10 лет назад, говорил, что почти во всех случаях помощь рейдерам оказывают чиновники органов госвласти и местного самоуправления, в том числе с использованием заказных уголовных дел. Олег Ситников испытал пресс этой машины на себе. Как писали в прессе, захват его бизнеса продолжается с 2005 года по настоящее время.

- Федеральные и региональные СМИ десятки раз подробно и в деталях рассказывали о том, что устроили мне бывшие прокуроры ЯНАО Николай Ветюгов и Александр Герасименко - этот пришел на пост прокурора в 2008 году, а также сын Ветюгова Максим, - говорит Ситников. - Несмотря на многочисленные подтвержденные факты нарушений и мои предупреждения об угрозе, захват моего предприятия состоялся.

Пережив четыре покушения, Ситников стал едва ли не единственным в России бизнесменом, который сумел добиться проверки деятельности прокурора субъекта по 169-й статье УК РФ. Правда, на это потребовалось четыре года и целый ряд судов.

- На ВЭФ-2019 мне удалось передать главе государства лично в руки журналистские расследования и документы по моей ситуации, - рассказывает Ситников. - В апреле этого года я обратился к президенту с призывом о помощи. И это сработало. Из его приемной наше обращение 29 апреля было оперативно разослано на рассмотрение в компетентные инстанции. А 30 апреля прокурор Герасименко попрощался с коллективом - внезапно ушел в отпуск и в прокуратуру больше не вернулся. Но при этом правоохранительные органы на местах никак не отреагировали на мой призыв SOS - остановить рейдерство. Однако через пять месяцев после этого мое предприятие все-таки отобрали. Глава партии "Россия без коррупции" уже дважды побывал у нас в газовой столице России. Он в мельчайших подробностях знает о моей ситуации, наверное, поэтому и пригласил в оргкомитет партии.

Если человеку дадут нормально работать, это будет лучшим сигналом для всех - справедливость в стране есть

В недавних публикациях журналисты попросили Генпрокурора Игоря Краснова взять дело под особый личный контроль. Накануне глава партии "Россия без коррупции" также обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку ситуации. Кстати, его обращение по поводу Ситникова стоит под номером один в исходящей корреспонденции партии. В письме к Генпрокурору он обратил внимание на беспрецедентно оперативную реакцию Краснова по одиозному прокурору Герасименко. Однако отметил, что бездействие правоохранительных органов в регионах потом все же привело к захвату корпорации Ситникова.

Кстати, ранее СМИ писали, как сотрудники СУ СКР по ЯНАО изъяли документацию и 722 990 рублей в одной из компаний Ситникова. А теперь к главе партии обратился сотрудник другой ямальской компании, у которой изъяли без малого 29 миллионов "зарплатных" рублей. Он сообщил, что прошло уже более трех лет, но деньги компании до сих пор не возвращены, долги по зарплате не погашены. Это все подтверждено судами. Где находятся средства - неизвестно.

- Наша задача - согласно уставу и программе партии бороться с проявлениями коррупции, помогать новому полпреду президента по УрФО Владимиру Якушеву в выполнении антикоррупционных указаний президента. Кстати, при Якушеве Тюменская область в 2018 году возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, - подчеркивает бизнесмен.

Хочется верить, что незаконное преследование самого Ситникова в 2021 году получит необходимую реакцию. О его ситуации знают многие бизнесмены России, и если человеку дадут нормально работать, это будет лучшим сигналом для всех - справедливость в стране есть, можно работать дальше. Что же может быть лучше для повышения инвестиционного климата в стране?