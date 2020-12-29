БМП "Манул" может стать основой для новых боевых машин

От привычной проверенной многолетней успешной эксплуатацией БМП-3 она отличается, прежде всего, передним расположением 660-сильного двигателя УТД-32, который позволяет на шоссе разгоняться до 70 км/ч и почти до 10 км/ч при преодолении водных преград. На ней установлен перспективный необитаемый модуль, вооруженный 30-мм автоматической скорострельной пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет".

Эта новинка в случае необходимости может стать основой для большого семейства различной боевой и вспомогательной техники. Например, кроме БМП, возможно появление бронетранспортера, различных самоходных артиллерийских установок, в том числе противотанковых, эвакуационных тягачей, разведывательных и инженерных машин.

При этом в конструкции вышеперечисленных образцов можно использовать узлы и агрегаты, уже освоенные отечественной промышленностью, что существенно облегчит потенциальным заказчикам эксплуатацию техники в войсках.

Сообщалось, что "Манул" является переходной моделью между уже состоящими на вооружении БМП и бронетехникой следующего поколения, эта российская разработка ни в чем не уступает лучшим зарубежным образцам, а по ряду характеристик превосходит их.