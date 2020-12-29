Боксер Бетербиев заразился коронавирусом, его бой снова перенесен

Российский боксер Артур Бетербиев, владеющий поясами WBC и IBF в полутяжелом весе, заболел коронавирусом.

30 января в Москве Бетербиев должен был проводить защиту титулов в поединке против немца Адама Дейнеса. Этот поединок отменён уже в третий раз. О заболевании Бетербиев сообщил в Instagram.

"К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесен на неопределенное время. Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку", - написал Бетербиев.

Ранее этот поединок срывался дважды. В октябре причиной стала травма Бетербиева, а намеченный бой в декабре сорвался по организационным причинам.