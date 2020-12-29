Распорядиться маткапиталом стало проще

С 1 января решение по заявлениям о распоряжении средствами сертификата на материнский капитал Пенсионный фонд будет принимать в течение десяти дней, а не целого месяца. В отдельных случаях сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. В случае принятия Пенсионным фондом положительного решения, деньги он перечислит в течение трех рабочих дней.

На оформление сертификата теперь полагается пять дней. Однако период может быть увеличен до 15 дней, если Пенсионному фонду потребуются дополнительные сведения.

В самом Пенсионном фонде отмечают, что большинство территориальных отделений уже сегодня предоставляет госуслугу в ускоренном режиме. В ведомстве также напомнили, что с 15 апреля 2020 года маткапитал оформляется без заявления, а на основании сведений о рождении детей, представленных органами ЗАГСа. Планируется, что в 2021 году сертификат получат более миллиона российских семей. Его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля - на второго.

Заселять детей в отели будут только с письменного согласия

При заселении в гостиницу несовершеннолетних детей, путешествующих без родителей, отельеры должны будут потребовать нотариально заверенное согласие законных представителей, то есть родителей. Представить такой документ должны как сопровождающие детских групп, так и родственники ребенка, например тетя или бабушка. Новые правила предоставления гостиничных услуг начнут действовать с 1 января.

Медицинская справка станет электронной

По желанию пациента ему выдадут электронную медицинскую справку. Запросить ее можно в личном кабинете на портале Госуслуг с помощью суперсервиса "Мое здоровье". Согласно приказу минздрава, помимо бумажных справок и медицинских заключений с 1 января становятся действительными их электронные аналоги, подписанные усиленной цифровой подписью врача. Электронной справкой можно подтвердить наличие или отсутствие заболеваний, контактов с инфекционными больными, освобождение от занятий в школе или, например, факт обращения за медицинской помощью или прохождения диспансеризации.

Становится обязательной маркировка одежды

Маркировка вытеснит с рынка "серый" импорт и поддельные вещи: любой предмет одежды можно будет проверить через систему. Фото: РИА Новости

С 1 января становится обязательной маркировка товаров легкой промышленности - мужская, женская, детская верхняя и спортивная одежда, а также домашний текстиль всех видов. Маркировка меховых изделий началась в 2016 году, после чего объем оборота вырос в 10 раз.

Повторное свидетельство о браке выдадут в любом ЗАГСе

Получить повторное свидетельство о браке или рождении ребенка с 1 января можно в любом ЗАГСе, а не только в том, где хранится первый экземпляр документа. Таким образом, стало проще восстановить потерянные или испорченные документы. Более того, заказать новый экземпляр любого из них, если он хранится в ЗАГСе, теперь можно через портал Госуслуг, оплатив там же пошлину со скидкой (245 рублей вместо 350). Это стало возможным благодаря созданию Единого государственного реестра актов гражданского состояния, рассказали "РГ" в Федеральной налоговой службе. В ведомстве также напомнили, что повторный документ могут получить и родственники, которым потребуется подтвердить свое родство. Например, для получения свидетельства о рождении родителя необходимо представить свидетельство о собственном рождении.

Меняются правила по мусору

С 1 января вступает в силу еще одна часть списка отходов, которые запрещается захоранивать без переработки. Документ был принят правительством еще в 2017 году. Сам список состоит из трех частей: сначала вступили в силу требования, касающиеся металлолома, затем - макулатуры и пластика, теперь пришло время техники и элементов питания.

Сами участники мусорной отрасли предупреждают, что не все виды изделий, попавших в отходы, они готовы эффективно перерабатывать. Например, утилизация смартфона экономически неоправданна, а вот отработавших батареек - вполне. В ППК "Российский экологический оператор" рассказали, что мощности открытых заводов по утилизации батареек загружены лишь частично. И пока что основная проблема не в самой переработке, а в логистике: утилизируемые батарейки надо как-то собрать и привезти на профильное предприятие.

Также с 1 января вступают в силу утвержденные правительством правила создания и модернизации объектов обработки, утилизации, обеззараживания и размещения твердых коммунальных отходов. В единых требованиях определено, что при размещении объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо учесть и их влияние на окружающую среду, расположение мест образования и накопления мусора и схемы транспортных потоков. Непосредственно обработка отходов должна быть преимущественно автоматической, а сама технология устроена так, чтобы извлекать максимальное количество полезных компонентов. Прописаны и процедуры вывода таких объектов из эксплуатации с обязательной ликвидацией накопленного экологического вреда. Действующие ныне объекты по обращению с отходами должны пройти модернизацию до 2026 года.