Деревни Аньхой: когда время замирает

В последние годы Китай не случайно воспринимается большинством из нас как стремительно развивающаяся экономическая держава. Даже если вы впервые окажитесь в Китае, вряд ли удивитесь, увидев по всей стране растущие мегаполисы с небоскребами, многоуровневыми дорожными развязками, современными вокзалами, аэропортами и другими объектами инфраструктуры.

Но Китай многообразен - и в этом его прелесть. Стоит отъехать примерно на 300 км от наиболее развитого, блистающего, манящего своими огнями Шанхая, и словно на машине времени переносишься в совершенно иной мир сказочных деревушек.

Например, на юге провинции Аньхой есть одни из самых известных деревень Сиди и Хунцунь. Они расположены в окружении величественных гор Хуаншань и могучих лесных массивов, шумные реки с чистейшей водой пронизывают деревни. Глядя на них, понимаешь, что время там остановилось, войны, конфликты, природные катаклизмы также оказались бессильны перед ними.

В 2000 году поселения были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, они стали первыми в мире древними традиционными деревнями, которые вошли в подобный список.

Музей древности Сиди

История деревни Сиди насчитывает почти тысячу лет. В древних летописях говорится, что основателем был наследник одного из императоров - Ли Е. Но во время неудачного мятежа он покинул двор, сменил фамилию на Ху и в 1049-1054 гг. обосновался около гор Хуаншань. Постепенно его род разросся в целую деревню. И даже в наши времена все жители этого поселения носят фамилию Ху.

Прогуливаясь по лабиринту узких улочек, вымощенных черными плитами, натыкаешься на древние уникальные постройки с таинственной резьбой мастеров прошлого, всматриваешься в многочисленные каллиграфические свитки. И как будто теряешь ощущение времени, переносишься на сотни лет назад в императорский Китай.

На въезде нас встречают три каменные мемориальные арки, которые были построены в 1578 году в эпоху династии Мин. Величественные древние образы прославляют семейство Ху - жителей деревни. Расцветом этого селения считались эпохи династий Мин и Цин, правящих в стране в 1368-1644 и в 1644-1911 гг. соответственно.

Здесь сохранились примерно 224 старинных здания, которые до сих пор находятся в отличном состоянии. Многие из них поражают своей масштабностью. Отличительной чертой местной архитектуры - хуэйского стиля - являются дома с белыми стенами, черными крышами, спрятанные за стеной, выполненной в форме головы лошади. Боковые элементы выполнены в виде трех- или четырёхступенчатой лестницы. Во-первых, такая форма напоминает горный пейзаж. Во-вторых, она символизирует ожидание скорейшего возвращения в родные края всех близких, отправившихся в другие города и страны. В-третьих, выполняет и практическую функцию: из-за высокой плотности застроек такие стены помогали защититься от пожара.

Каждый дом построен по принципу колодца: прямоугольник и внутренний дворик, куда во время дождя стекается вода. В древней китайской культуре вода символизировала богатство, поэтому процесс сбора воды ассоциировался со стремлением к достатку. Также этот принцип обеспечивает проветривание и освещение во всех помещениях.

Главное строение чаще всего состоит из трех комнат. Наиболее просторными, с лучшей мебелью, с картинами предков является "тан у". По традиции там мужчины принимали гостей. Многие дома также двухэтажные, что объясняется нехваткой земли, а также традициями жить большой семьей, когда под одной крышей могут находиться сразу несколько поколений.

В домах зажиточных семейств встречаются даже небольшие парки с прудом, где обитают золотые рыбки.

При этом независимо от размеров жилища, уровня дохода его хозяев повсюду в каждом доме - на дверях, рамках, столбах, балконах - можно встретить образы традиционной хуэйчжоуской архитектуры. Она представляет собой уникальную резьбу по дереву, камню и даже кирпичной кладке. Почти неповторяющиеся фрески отображают различные древние образы, а порой даже целые сцены исторических событий.

Обязательно нужно посмотреть так называемые родовые или семейный палаты. Издревле там проводились наиболее значимые для жителей мероприятия, улаживались споры, проводились жертвоприношения и даже казни.

Деревня, сошедшая с картин

Хунцунь. Фото: Цзянь Синь

Примерно в 10 км от Сиди находится другая уникальная деревня Хунцунь. Она расположена в непосредственной близости от гор Хуаншань и поэтому часто оказывается погружена в туман и как будто парит под облаками. Построенные на вымощенных черными камнями улочках белокаменные дома с темными крышами, украшенными традиционными фонариками, отражаются в водах Южного озера. И только иногда девственную гладь нарушают проплывающие утиные стаи или плещущиеся рыбки. Благодаря своему живописному облику Хунцунь называют деревней, сошедшей с традиционных китайских картин "гохуа".

Историки рассказывают, что селение появилось в конце 12 века. Одной из главных географических особенностей Хунцунь стала речка, которая протекает мимо почти каждого дома, устремляется к расположенному в центре пруду, напоминающему полумесяц, а затем торопится за пределы деревни в Южное озеро. Из-за ее извилистого русла жители называют речку "коровьими кишками". Да и вообще Хунцунь с высоты птичьего полета часто сравнивают с коровой. При выезде расположена гора Лэй - голова животного, на склонах - высокие деревья, символизирующие рога корова, а дома - туловище. В деревне построены четыре мостика, которые сравнивают с копытами.

Китайские эксперты рассказывают, что изначально при выборе местоположения деревни, структуры и формы построек учитывалась теория геомантии "Чжоуи". Это традиционное философское учение о воссоединении человека и неба в единое целое. Теория также отдает дань уважения природе. Архитектурные ансамбли, которые удалось сохранить с древних времен, отражают в себе природу, создавая непередаваемую атмосферу.

Храм Чэнчжитан в деревне Хунцунь. Фото: Шэнь Сяосянь

На сегодняшний день в Хунцуне сохранилось не менее сотни древних домов, храмов и других помещений, построенных в период с 14 по 19 вв. Множество эпизодов голливудского блокбастера "Крадущийся тигр, затаившийся тигр" снимались именно там.

Одним из самых больших и величественных является дом "Чэнчжитан" ("Зал наследования воли"), построенный в середине 19 века для крупного местного предпринимателя. Он включает в себя сразу 9 внутренних двориков - колодцев, 7 жилых построек и даже специальный зал для ловли рыбы. При посещении этого жилища нужно обязательно посмотреть уникальные образцы резьбы по дереву, создававшиеся десятками мастерами в течение несколько лет. Знатоки предполагают, что только на одну позолоту резных деталей было потрачено несколько килограммов золота.

Храм Чэнчжитан в деревне Хунцунь. Фото: Шэнь Сяосянь

Мекка для творчества

Будучи в провинции Аньхой, кроме Сиди и Хуньцунь, можно также посетить и другие древние поселения, сохранившиеся до сих пор, Чэнкань, Чжацзи и другие.

Эти деревни стали местом настоящего паломничества не только для многочисленных туристов, но и для творческих людей. Художники и фотографы устремляются сюда, чтобы запечатлеть образы, пришедшие к нам из древности. Поэты и писатели, неспешно прогуливаясь по тесным улочкам, наблюдая за жизнью здешних обитателей, черпают вдохновление для будущих творений.

Мы не можем остановить реку времени, стремительно бегущую вперед и вперед. Но подобные места смогли сохранить отголоски древней эпохи, уклада той жизни, моменты, которые навечно уносит река времени.