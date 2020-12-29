Дети составили антирейтинг произведений школьной программы

Как школьники хотели бы изменить учебную программу по литературе? Что в нее добавить, а что - категорически убрать? Российское движение школьников опросило более двух тысяч учеников о том, что они сегодня читают.

Более 49% школьников поделились, что читают каждый или почти каждый день. 33,4% - читают несколько раз в неделю. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

22% российских школьников хотят сократить обязательный "набор" русской классики и дополнить уроки изучением зарубежной литературы. Причем не только классической, но и современной. Более 10% ребят хотели бы видеть в ней книги о приключениях Гарри Поттера. Сразу за сагой о юном волшебнике идут произведения фантаста Рэя Брэдбери и культового писателя Стивена Кинга.

Фаворитом в антирейтинге для "исключения из школьной программы" стала "Война и мир": против нее проголосовали 16,5% респондентов. Среди частых причин нелюбви - "слишком большой объем", "тяжелый слог", "излишнее описание окружающих вещей" и "невозможность правильного восприятия произведения в школьном возрасте".

На втором месте - Николай Гоголь и его "Тарас Бульба" - более 7% респондентов отмечают его излишнюю жестокость.

Сразу после с минимальным разрывом идет "Муму" Тургенева. Многие школьники отметили, что "это произведение заставило плакать" и "негативно повлияло на их психическое состояние".

В ответах ребят также часто упоминается "Обломов", которого школьники называют "слишком затянутым и скучным", "Преступление и наказание" - за "слишком взрослую и мрачную" атмосферу.

45% школьников отмечают, что в период пандемии стали читать больше

Но есть и хорошие новости: в целом более 49% российских школьников поделились, что читают каждый или почти каждый день. 33,4% - читают несколько раз в неделю. Из прочитанного вне школы ребята чаще упоминали "Гарри Поттера", "451 градус по Фаренгейту", "Портрет Дориана Грея" и "Виноваты звезды". Чаще всего ученики выбирают книги в жанре фэнтези - его указали 38% опрошенных. На втором месте фантастика (25%). Замыкает тройку самых популярных у школьников жанров - детектив (15,5%).

О том, как развивать у ребенка вкус к литературе в условиях победившей "цифры", лингвисты, ученые, филологи, языковеды и журналисты говорили на конференции "Педагогика текста", которая прошла на площадке Российской академии образования. Эксперты подчеркивают: цифровизация дала "вторую жизнь" и классической литературе, и искусству. Сегодня крупнейшие музеи мира заняты поиском новых форматов.

Фаворитом в антирейтинге стала "Война и мир": против нее проголосовали 16,5% школьников

- Мы спросили школьников, что они ищут в Cети, когда изучают творчество писателей. Ответы заставили нас задуматься о том, почему не существует официальных сайтов писателей для детей, и придумать проект, где будут выверены материалы и разумно собрано писательское и филологическое наследие, - объясняет завотделом развития Государственного музея Л.Н. Толстого Фекла Толстая. - Тут важно обратиться именно к современным педагогическим практикам, чтобы опробовать новые методы относительно довольно классического материала.

Какой хотят видеть литературу дети? Ученики образовательного центра "Сириус" и участники международного конкурса юных чтецов "Живая классика" ответили:

- заходя на официальный сайт писателя, они хотят получать анимированную информацию о его биографии, интересных фактах из жизни, местах и людях, связанных с ним;

- хотят иметь доступ к аудиоверсии и краткому пересказу произведений, видеть цитаты из них в современных мультимедийных форматах;

- не хотят слушать часовые лекции: им интересны пятиминутные версии и сочинения олимпиадников с комментариями, почему это хорошо;

- школьники предлагают на сайте, посвященном Льву Толстому, создать бота Толстого и его жены, которые будут помогать разобраться в материале;

- за свои успехи в изучении материала дети хотят получать бонусы в виде толстовки или футболки с официальным мерчем.

- Школьникам интересны истории, рассказанные посредством множества различных медиаформ, то есть находящие продолжения в других форматах: видеоигре, картине, блоге, - рассказал на площадке РАО писатель и литературовед Александр Архангельский. - Это, конечно, меняет наше отношение не просто к тексту, но и к границам любого текста. У нас появились цифровые возможности, которые мы, как правило, используем чисто технологически, а гораздо интереснее и эффективнее для школьника вести диалог с текстом и автором в новом формате.

Кстати

Ранее кандидат филологических наук, автор учебников по литературе Ирина Мурзак предложила убрать некоторые тексты из школьной программы. Речь идет о больших романах "Война и мир", "Тихий Дон", которые дети почти не читают. По ее словам, совершенно легко можно заменить "Войну и мир", например, на "Детство", "Отрочество", "Юность" и "Отца Сергия", и с этими текстами детально работать. А "Войну и мир" давать обзорно. Филолог утверждает, что педагоги практически не используют новых методик при изучении "Войны и мира". Канон анализа текста сложился еще в прошлом веке. Поэтому школьники используют готовые анализы "Войны и мира", найденные в интернете, и не получают удовольствия от чтения.

- Мнение о том, что нужно сократить некоторые произведения классической литературы в школьной программе, мягко говоря, не очевидное и достаточно спорное. Особенно если учесть замечательные проекты, реализуемые Феклой Толстой по созданию виртуального мира знаменитого романа Л.Н. Толстого. Книги не утратили своей актуальности. Сегодняшняя цифровая реальность требует других подходов и форматов в преподнесении материала, - прокомментировал эту идею "Российской газете" ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, член-корреспондент РАО Сергей Богданов.