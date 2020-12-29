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29.12.2020 18:36
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили назначение Суханова гендиректором корпорации "Туризм.РФ"

Текст: Евгений Гайва
Компетенции нового гендиректора корпорации "Туризм.РФ" Сергея Суханова будут востребованы для разработки турпродукта для отдыхающих, считают представители различных секторов экономики.

Сергей Суханов прекрасно разбирается в концессионных механизмах, новых формах финансирования, его компетенции будут крайне востребованы в корпорации "Туризм.РФ", считает генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров. Он отметил, что Суханов достойно справится с новыми задачами.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в России есть необходимая база, которую нужно конвертировать в востребованный туристический продукт для отдыхающих и обеспечить занятость местного населения. "Чтобы люди приобретали путевки не только на побережье, где более-менее комфортные отели, а чтобы вся Россия могла предлагать востребованный турпродукт, нужно решать вопросы инфраструктуры, логистики, транспортной составляющей", - отметил он.

По мнению Барзыкина, подход территориального развития, предложенный новой Корпорацией, абсолютно оправдан, а кандидатура Сергея Суханова в качестве руководителя новой структуры выбрана не случайно. "Обладая глубокими профессиональными знаниями именно в вопросах построения, проектирования тех или иных территорий и объектов, Сергей Алексеевич, оставаясь, где-то в тени, и, я считаю, даже чересчур, но, тем не менее, занимался конкретной работой и всегда мог окружить себя единомышленниками. Команда с ним работала профессионально, но самое главное результативно, потому что на выходе всегда был результат. Это касалось и Олимпиады и городского хозяйства Сочи", - заметил Барзыкин.

Государство должно давать предложения для бизнеса, тогда он сможет с уверенностью смотреть в будущее и вкладывать в туристическую отрасль свои средства, считает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "С Сергеем Сухановым мы вместе трудились на олимпийском объекте, он работал в команде оргкомитета, который на старте принимал решения о развитии олимпийской инфраструктуры, и во многом взял на себя неблагодарную задачу заниматься стратегическим планированием инфраструктурных решений", - сказал Кузнецов. С приходом Суханова у туристической отрасли появляются новые возможности, заметил представитель Сбербанка.

Экономика Туризм

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