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29.12.2020 13:53
Рубрика: Экономика

Сергей Суханов назначен генеральным директором Корпорации по туризму

Текст: Евгений Гайва

Генеральным директором Корпорации "Туризм.РФ" назначен Сергей Суханов, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Фото: Анна Шепелева
Ростуризм: На восстановление внутреннего туризма уйдет весь 2021 год

"Сергей Суханов хорошо знаком с проблемами туристической отрасли и имеет опыт их эффективного решения. Под его руководством на посту вице-мэра курортной столицы России была разработана Концепция развития Сочи, как горноклиматического курорта. Она же потом легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года. Он отлично разбирается в проектировании и строительстве туристической инфраструктуры. Уверен, что благодаря грамотному управлению Сергея Суханова, Корпорация совместно с Ростуризмом в короткие сроки выведут внутренний туризм на новый уровень", - приводит пресс-служба слова Чернышенко

Сергей Суханов отвечал за координацию строительства и обеспечение надежного энергоснабжения олимпийских объектов, организацию транспортного обслуживания, внедрение "Экологической программы "Сочи 2014". Также он участвовал в разработке стандартов доступности для маломобильных групп населения при проектировании зданий и сооружений, утвержденных в 2011 году Министерством регионального развития Российской Федерации.

Корпорация по туризму была создана по решению председателя правительства Михаила Мишустина на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Главной задачей корпорации станет развитие внутреннего туризма в России. Совместно с субъектами она займется мастер-планированием территории страны, формирование туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков.

Сергей Суханов поступил на муниципальную службу в 2001 году. В 2003 - назначен на должность заместителя главы администрации города Сочи. В 2009 году стал старшим вице-президентом Оргкомитета "Сочи 2014". В 2015 году возглавил ООО "Волга Груп Строй" - дочернюю компанию ООО "Волга Груп". С 2018 года Сергей Суханов был генеральным директором специальной проектной компании ООО "СШХ", что реализует, в том числе совместно с ОАО "РЖД", проект по финансированию, строительству и эксплуатации железнодорожного участка Обская - Салехард - Надым.

Награжден орденом "За заслуги перед Отчеством" IV степени и медалью "За безупречный труд и отличие" III степени Министерства транспорта Российской Федерации, является кавалером Серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета.

Экономика Туризм

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