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29.12.2020 13:24
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили, сколько алкоголя продается нелегально через интернет

Текст: Татьяна Карабут
Оборот "теневого" рынка продажи алкоголя в интернете в 2020 году составил 2,5 млрд рублей, подсчитали в компании Group-IB. Это практически столько же, сколько и годом раньше. Хотя до этого с 2017 года онлайн-продажи алкоголя уверенно росли.

Из-за самоизоляции и ограничений на офлайн-торговлю в 2020 году количество поисковых запросов на онлайн-покупку алкоголя с доставкой увеличилось почти вдвое. Пик пришелся на первую волну коронавируса - в апреле 2020 года число поисковых запросов "купить алкоголь с доставкой" в 4 раза превысил число запросов годом ранее. Однако в этом году покупатели заказывали алкоголь не столько для корпоративов, дружеских застолий или семейных праздников, сколько "для себя", поясняют эксперты.

Фото: iStock
Маркировку алкоголя упростят

Кроме того, сократилось количество интернет-ресурсов, продающих алкоголь - с 2,5 тыс. в прошлом году до 2 тыс. в этом. "Виной" тому их активная блокировка со стороны официальных производителей и Роскомнадзора.

Однако нелегальная онлайн-продажа алкоголя "переезжает" в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети, отмечают Group-IB. И во время пандемии этот процесс ускорился. На конец декабря 2020 года уже сотни групп и аккаунтов в социальных сетях занимались открытой продажей алкоголя в обход действующего законодательства. По оценке экспертов, за год число крупных аккаунтов в Instagram, реализующих доставку алкогольной продукции и дубликатов известных марок алкоголя, удвоилось - до 100 групп. В Telegram найдено более 50 активных каналов и групп (в 2019 году - было 30). Суммарное количество подписчиков этих каналов составило более 160 тысяч.

Напомним, что розничная продажа алкоголя дистанционным способом в России запрещена и официальные производители не могут законно распространять алкоголь в онлайне. Вопрос легализации розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается в течение последних нескольких лет. В 2018 году Минфин уже пытался снять ограничения - законопроект, разрешающий продажи онлайн-торговлю пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками был внесен в правительство. Предполагалось, что он вступит в силу уже с 2019 года. Но закон так и не был принят. Минпромторг активно выступал за отмену ограничений. Однако Минздрав, Роспотребнадзор и МВД выступают против такого решения.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

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