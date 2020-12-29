ФАС предложили установить причины роста цен на новостройки

На необходимость проведения анализа ценообразования на рынке новостроек обратили внимание участники совещания о росте цен на металлопродукцию, сообщает ТАСС.

ФАС нужно провести анализ и установить все причины роста стоимости жилья в III и IV кварталах нынешнего года, подчеркнули на совместном совещании Минстроя и Минпромторга.

В нынешнем году, по данным Минстроя, рост цен на арматурную сталь доходит до 40%, на металлоконструкции - до 20%, на листовую оцинкованную сталь - до 50%. При этом наибольший скачок зафиксирован в последние три недели. В среднем увеличение цен на металлопродукцию составило около 40%, в Москве - до 70%.

На базе Национального объединения строителей будет создана рабочая группа по вопросу роста цен на металл. В ней будут участвовать производители металла, застройщики, представители органов власти, сообщает НОСТРОЙ.

Цены на новостройки, по данным портала "Мир квартир", в крупных российских городах в среднем выросли за год на 19%. В некоторых городах - на 30% и более (Кемерово, Мурманск, Хабаровск, Тула, Набережные Челны). В Москве рост составил 17% с начала года, в Санкт-Петербурге - на 18,8%.