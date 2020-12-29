ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС

ФСБ во взаимодействии с руководством ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" пресекла противоправную деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, в учебном заведении была организована преступная схема хищения денег путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы.

Как отметили в ЦОС ФСБ, следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в рамках которого один из фигурантов был задержан при получении денег от подчиненных. Также в действии ряда лиц, усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки).

Как подчеркнули в спецслужбе, РАНХиГС содействует расследованию, продолжаются следствие и оперативно-разыскные мероприятия.