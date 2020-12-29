Генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению от последствий COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил сделать 2021 год годом исцеления от последствий коронавируса. Речь идет об исцелении экономики, общества и планеты в целом, говорится в опубликованном в понедельник новогоднем видеообращении генсека.

По словам Гутерреша, 2020 год принес испытания, трагедии и слезы, а пандемия COVID-19 перевернула жизни людей. В мире растет уровень бедности, неравенства и голода. Исчезают рабочие места и накапливаются долги. "Особенно трудно приходится детям", - цитирует РИА Новости выступление.

Гутерреш заявил, что главной целью ООН в будущем году будет создание глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к 2050 году. Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа, которые выделяет в атмосферу та или иная страна, источник CO2 компенсирует за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.

Генсек призвал примириться между собой и с природой, преодолеть климатический кризис, остановить распространение COVID-19 и сделать 2021 год годом исцеления. "Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделительных линий. И начала действий по исцелению нашей планеты", - заявил Гутерреш.

Он подчеркнул, что урок уходящего самого трудного года заключается в том, что изменение климата и пандемия COVID-19 - это кризисы, которые можно преодолеть только общими усилиями.